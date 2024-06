Tom Cruise faz amizade com Travis Kelce no show de Taylor Swift em Londres

Tom Cruise a aparição em Taylor Swift O show de Londres no sábado não foi apenas um grande sucesso entre os fãs… mas ele também foi super popular entre o namorado da estrela pop, Travis Kelce .

Confira o vídeo… Tom estava sentado em um camarote VIP enquanto dançava ao som da música de Taylor com um grande sorriso no rosto. Travis também estava sorrindo enquanto estava atrás de Tom e colocava as duas mãos em seus ombros.