Tom Hanks e Steven Spielberg participam do 80º aniversário do Dia D na França

Tom Hanks dar Steven Spielberg prestaram as suas homenagens no 80º aniversário do Dia D – a invasão aliada da Normandia… observando muitos líderes mundiais proeminentes em França.

Eles também criaram o show “Band of Brothers” – lançado em 2001 – seguindo uma unidade do Exército durante a Segunda Guerra Mundial. O trabalho conjunto deles nesta frente é claramente a razão pela qual eles estavam lá.

Aliás… todo mundo queria uma foto com Tom e Steven – incluindo o senador republicano Ted Cruz que lhes agradeceu por contarem as histórias da “Maior Geração” da América.

Ted é um dos muitos políticos que apareceram na Normandia… outros incluíram o presidente dos EUA Joe Biden e o presidente francês Emmanuel Macron – que meio que ocuparam o centro do palco durante o evento completo com bandeiras e viadutos.

Rei Carlos dar Príncipe William também participou da cerimônia… com o rei da Inglaterra vestido com trajes militares completos – completos com o que parece ser algum tipo de cetro. Um olhar diferente para o rei, de facto… que partilhou uma conversa com o Presidente Macron.