Tommy Paul ganha o título do Queen e se torna o melhor jogador masculino dos EUA

LONDRES – O quinto cabeça-de-chave americano Tommy Paul conquistou seu primeiro título em quadra de grama ao derrotar o italiano Lorenzo Musetti por 6-1, 7-6 (8) no Queen’s Club Championships no domingo.

O terceiro título da carreira do jovem de 27 anos o colocará acima de Taylor Fritz no ranking da ATP, tornando-o o americano com melhor classificação no individual masculino.

Paul foi dominante no primeiro set, acertando três ases, enquanto Musetti lutou com erros não forçados. Paul também quebrou no segundo set e sacou para a partida com uma vantagem de 5-4, mas Musetti recuou e levou o set para o tiebreak.

Musetti, de 22 anos, lutou no desempate, salvando dois match points e conquistando um set point, mas Paul finalmente conquistou a vitória na batalha prolongada.

“Quero parabenizar Lorenzo pela boa semana. Ele tem jogado um tênis incrível”, disse Paul. “Estou feliz por conseguir a vitória hoje. Estou feliz por dividir a quadra com vocês. Esta é a maneira perfeita de ir para Wimbledon.”

Paul, que chegou à terceira fase em Wimbledon no ano passado, vai disputar o Grand Slam, que começa em 1º de julho, pela quinta vez.