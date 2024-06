Tommy Richman ri do Funkmaster Flex dissing ‘Million Dollar Baby’

TMZ. com

TMZ Hip Hop conversou com o agitado artista nascido na Virgínia e seu diretor criativo Josh Belvedere Terça-feira, enquanto eles partiam para a Paris Fashion Week.

Tommy tornou-se conhecido internacionalmente desde que ‘MDB’ explodiu em abril na Billboard e no TikTok e nos conta que tem sido uma viagem para testemunhar o fenômeno – até crianças pequenas adoram sua faixa, como ele ressalta!!!

Ele também não teve problema em rir Críticas de Flex ao mesmo tempo que dá flores à lenda do Hot 97 – você precisa ter um pouco de pele no jogo para impressionar um OG.

ICYMI, Flex deixou toda a área Tri-State saber que ele odiava “Million Dollar Baby” com paixão – e caluniou os gostos musicais de todos que discordavam dele.

Mas, surpreendentemente, Flex diz que gosta da última música de Tommy, “Devil Is a Lie”, e lançou bombas do Hot 97 quando a tocou no rádio na semana passada.