Toney, David e Zirkzee na lista de atacantes do Man United, dizem fontes

O Manchester United elaborou uma lista de alvos do atacante antes da janela de transferências do verão, que inclui Ivan Toney, Jonathan David e Joshua Zirkzee, disseram fontes à ESPN.

O United está em busca de um atacante após a saída de Anthony Martial por transferência gratuita.

Benjamin Sesko também tem sido muito olhado, mas o internacional esloveno decidiu assinar um novo contrato com o RB Leipzig.

Rasmus Højlund é atualmente o único atacante reconhecido na equipe do United. O jogador de 21 anos marcou 16 golos na sua primeira época em Old Trafford, mas o clube está consciente de que dará ao internacional dinamarquês mais competição no ataque.

Ivan Toney emergiu como um alvo do Manchester United. (Foto de Eddie Keogh/Getty Images)

Zirkzee fez uma boa temporada no Bologna, marcando 12 gols em 37 jogos. O jogador de 23 anos, que passou pelo Bayern de Munique no início de sua carreira, tem uma cláusula de rescisão de £ 34 milhões (US$ 43,2 milhões) em seu contrato.

Toney e David são de particular interesse porque estão prestes a entrar no último ano de seus contratos em Brentford e Lille, respectivamente.

Fontes disseram à ESPN que Brentford exigirá mais de £ 50 milhões por Toney, que faz parte da seleção inglesa na Euro 2024.

O internacional canadense David, de 24 anos, marcou 26 gols pelo Lille na temporada passada, incluindo 19 na Ligue 1.

O United também monitorou Brian Brobbey, embora uma fonte tenha dito à ESPN que grande parte do seu interesse foi impulsionado por Erik ten Hag.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

O futuro de Ten Hag em Old Trafford é incerto enquanto o United realiza a revisão de final de temporada.

Fontes disseram à ESPN que adicionar um atacante ao time é uma prioridade para o United, independentemente de quem será o técnico na próxima temporada.

O departamento de recrutamento também está se concentrando em contratar um zagueiro, sendo o zagueiro do Everton, Jarrad Branthwaite, um dos principais alvos.

Everton avalia Branthwaite, que ficou de fora da seleção inglesa da Euro, em cerca de £ 75 milhões, acreditando que o jovem de 21 anos deveria cobrar uma taxa semelhante a Josko Gvardiol, que se mudou do RB Leipzig para o Manchester City no verão passado por £ 77,6 milhões .