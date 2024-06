Torneio de basquete ‘Nuttin But Azz’ cancelado após tema atrevido gerar indignação

Um torneio de basquete de celebridades programado para acontecer em uma escola de ensino médio em Nova Jersey no próximo mês foi cancelado… depois que o tema atrevido do evento provocou indignação na comunidade.

O concurso de basquete Celebrity Baddies “Nuttin But Azz” estava pronto para acontecer em 21 de julho na West Side High School em Newark… mas depois de um vídeo promovendo o evento mostrar garotas balançando a bunda em tangas minúsculas na academia do HS – as autoridades pisaram no freio em tudo.