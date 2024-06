Tottenham rescindiu contrato com o recordista Tanguy Ndombele

Tanguy Ndombele deixou o Tottenham após ingressar como sua contratação recorde em 2019. Imagens de Julian Finney/Getty

A contratação recorde do clube, Tanguy Ndombele, deixou o Tottenham Hotspur depois que as duas partes concordaram mutuamente em rescindir seu contrato, anunciou o time da Premier League na quarta-feira.

Ndombele, que chegou ao Tottenham vindo do Lyon por 63 milhões de euros (US$ 68,26 milhões) em 2019, deixa o clube depois de apenas 91 partidas e 10 gols em seus cinco anos no clube.

A última partida do internacional francês pelo clube aconteceu em janeiro de 2022, logo depois voltou ao Lyon por empréstimo até o final da temporada, fazendo 15 partidas, mas a equipe da Ligue 1 optou por não acionar a opção de contratá-lo em definitivo.

O jogador de 27 anos passou a temporada seguinte emprestado ao Napoli e fez parte da equipe que ajudou o clube a conquistar seu primeiro título da Série A em 33 anos.

Ele passou a última temporada no Galatasaray, da Turquia, onde disputou 26 partidas em todas as competições, incluindo quatro na Liga dos Campeões.