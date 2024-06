Transmissão ao vivo de Gervonta Davis x Frank Martin online

A transmissão ao vivo online de Gervonta Davis x Frank Martin é o lugar para encontrar toda a ação inicial de um dos eventos de boxe mais esperados do verão, no sábado, na MGM Grand Garden Arena em Las Vegas, Nevada.

No evento principal, Gervonta “Tank” Davis coloca seu título dos leves da WBA em jogo contra Frank Martin em uma disputa de 12 rounds.

A transmissão ao vivo Tank vs. Martin apresenta as seguintes lutas começando acima às 17h30 horário do leste dos EUA.

Elijah Garcia x Kyrone Davis – Peso Médio

Mark Magsayo x Mark Magsayo Eduardo Ramirez – Peso Super Pena

Romain Villa x Ricardo Salas – peso meio-médio

Justin Viloria vs. Angelo Antonio Contreras – Superpluma

Brayan Gonzalez x James Mulder – peso super galo

Daniel Blancas x Aro Schwartz – Supermédios

Mia Ellis x Margaret Whitmore – peso superpluma

Rainha Tellez vs. Beata Dudek – peso pena

Após o término das preliminares, os fãs podem acessar PPV.com às 20h (horário do leste dos EUA) para assistir a batalha de Gervonta Davis e Frank Martin no evento principal. O pay-per-view também contará com David Benavidez x Oleksandr Gvozdyk, além de outras duas lutas pelo título.

O evento principal entre Gervonta Davis e Frank Martin está previsto para começar por volta das 23h ET, e atualizações ao vivo rodada por rodada de Gervonta Davis x Frank Martin, bem como atualizações rodada por rodada ao vivo de David Benavidez x Oleksandr Gvozdyk podem ser encontrado aqui. Confira os resultados de Tank vs. Martin para todas as últimas ações, notícias, vídeos e reações no Twitter do evento.