Travis Kelce diz que quer ser locutor após carreira na NFL

Travis Kelce terá muitas opções de carreira assim que pendurar as chuteiras da NFL para sempre… mas ele acabou de revelar que há um trabalho que ele mais está de olho no momento: radiodifusão!

A estrela do Chiefs fez a revelação no episódio desta semana de “Novas alturas“… quando ele e seu irmão mais velho, Jasãoestavam falando sobre as perspectivas de possuir uma franquia da NFL.