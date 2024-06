Travis Kelce e George Kittle destacam a Tight End University

NASHVILLE, Tennessee – A expectativa foi aumentando ao longo do dia e agora o momento havia chegado.

Finalmente, o grupo de estrelas da NFL desceu ao campus da Universidade Vanderbilt, no West End de Nashville, na frente de algumas centenas de convidados. Pescoços se esticaram e câmeras dispararam enquanto rostos familiares passavam.

Você pode esperar esse nível de entusiasmo para quarterbacks ou wide receivers, os tipos de jogadores que os times apresentam nos outdoors. Em vez disso, este foi o início do segundo dia da Tight End University (TEU) – o quarto encontro anual concebido pelo ex-Pro Bowler Greg Olsen e pela atual estrela do San Francisco 49ers, George Kittle.

A versão desta semana atraiu o maior grupo de participantes, com mais de 70 tight ends e quarterbacks aparecendo para orientar, aprender, trabalhar e crescer. A posição tight end agora apresenta alguns dos maiores nomes do jogo, com poucos jogadores da NFL capazes de reivindicar um perfil mais alto do que a estrela do Kansas City Chiefs, Travis Kelce.

Mas independentemente do estatuto do jogador, havia algo a ganhar para os veteranos e para aqueles que se esforçavam por fazer o seu nome.

Evan Engram, do Jacksonville Jaguars, entrando em sua oitava temporada, compareceu todos os anos e disse que aparecer continua valendo a pena.

“Como meu jogo cresceu nos últimos quatro anos, é sempre legal voltar e ainda ouvir informações diferentes e uma perspectiva diferente de como os caras veem o jogo”, disse Engram, que fez seu segundo Pro Bowl em 2023. “ Tem sido ótimo.”

Engram demonstrou seu nível de experiência quando Olsen lhe pediu durante os treinos em campo de terça-feira para adicionar informações, dando ao grupo dicas sobre como sair dos intervalos ao correr rotas.

O evento é parte clínica de futebol, parte retiro. As empresas patrocinadoras do TEU realizaram uma recepção de boas-vindas na noite de segunda-feira, seguida de um concerto e festa no Brooklyn Bowl na terça-feira. Famílias são bem-vindas, e uma grande dose de brindes grátis e boa comida são básicos.

Mas à medida que os jogadores entraram em campo para começar a trabalhar, a profundidade do talento disponível tornou-se óbvia. Durante um momento nos treinos individuais, Kelce fez repetições flanqueadas por Engram de um lado e a sensação estreante de 2023 Sam LaPorta do Detroit Lions do outro. No extremo oposto do campo, Kittle participou de treinos ao lado de Jake Ferguson, do Dallas Cowboys, que estourou com 71 recepções em sua segunda temporada em 2023.

Dak Prescott, dos Cowboys, encabeçou os quarterbacks disponíveis para lançar para os tight ends, com a seleção de três vezes do Pro Bowl em um ponto desafiando os jogadores a irem além de suas funções atuais, aprimorando sua compreensão do jogo.

“No tight end, você precisa conhecer o ataque – cada parte dele”, disse ele. “Executar o jogo, passar a proteção, tudo isso. O próximo passo é realmente saber o que o seu quarterback está pensando. … Vocês são os melhores amigos do quarterback.”

A educação continuou em outros momentos. Olsen treinou os jogadores sobre como fazer lançamentos mais eficientes fora da linha de scrimmage. O ex-grande jogador do Indianapolis Colts, Dallas Clark, trabalhou com LaPorta e outros na criação de separação no topo das rotas.

Houve entusiasmo por parte de todos os envolvidos – desde Olsen e os quarterbacks até mesmo alguns dos mais jovens tight ends participantes. Essa atitude se estendeu à série de jogos de flag football em que as jogadoras competiram com jogadoras de times femininos do ensino médio local. Clark treinou bastante durante os jogos de bandeira, parecendo tão intenso quanto durante seus dias de jogador.

Mas o objetivo principal deste evento era que os jogadores saíssem melhores do que quando chegaram. Com as valiosas lições transmitidas, isso não foi difícil de imaginar.

“Existem dois tipos de caras que jogam no tight end na liga”, disse Olsen. “Há caras que os treinadores precisam se abrir. … Depois, há outros caras que conseguem se abrir.”

A esperança era que o TEU ajudasse os jogadores a se tornarem estes últimos.