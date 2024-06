Travis Kelce – O erro de anel SB dos Chiefs ‘torna-o mais exclusivo’

Travis Kelce diz que não tem planos de consertar um erro no anel do Super Bowl que recebeu do Kansas City Chiefs na semana passada porque acha que isso torna o anel “mais exclusivo”.

No interior do ringue, que comemora o campeonato Super Bowl LVIII de Kansas City, está listada a pontuação de cada uma das vitórias pós-temporada dos Chiefs, incluindo a classificação de cada oponente. O ringue tem o Miami Dolphins listado como 7º colocado, quando na verdade eles eram o 6º colocado nos playoffs da temporada passada.

Jason Kelce apontou a “grande brincadeira” para seu irmão em seu último podcast “New Heights”, que foi lançado na quarta-feira, e perguntou se Travis Kelce tinha planos de consertar o erro.

“Eu não dou a mínima”, disse Travis Kelce.

‘Não, eu gosto que não nos importamos com o que é a semente de Miami. Eles foram o sétimo. Quem se importa? Eles não poderiam ter colocado sementes ao lado deles. Eu estaria bem”, disse ele.

Travis Kelce acrescentou que o erro torna o anel, o terceiro que ele recebe em sua carreira com os Chiefs, “mais único”.

“Tipo, ah, sim, nós tornamos tudo muito detalhado e, opa, nós estragamos tudo. Apenas torna tudo mais exclusivo. Nós estragamos algo que não significa nada”, disse ele.

Os Chiefs fizeram mais de 400 anéis para distribuir neste campeonato, o segundo consecutivo e o terceiro nos últimos cinco anos. Cada um contém 529 diamantes, 38 rubis e 14,8 quilates de pedras preciosas, segundo o fabricante dos anéis, Jostens.

Entre os destaques: uma exibição celebrando “Tom & Jerry”, o nome dos Chiefs para a jogada em que marcaram o touchdown na prorrogação que lhes permitiu vencer o San Francisco 49ers por 25-22. A jogada, na qual o quarterback Patrick Mahomes lançou um passe de 3 jardas para Mecole Hardman, está diagramada no ringue na escrita do técnico Andy Reid.

Informações de Adam Teicher da ESPN foram usadas neste relatório.