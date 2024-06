Travis Kelce participa do Festival Cannes Lions com o irmão Jason Kelce

Travis estava passeando com sua equipe de segurança em vez de sua superestrela GF, Taylor Swift …que está ocupado em turnê no Reino Unido agora. Enquanto isso, Jason foi flagrado com sua esposa, Kylie .

Como mencionamos, os irmãos estavam na cidade para falar no festival – para um show chamado “The Kelce Effect: Exploring New Heights With Travis and Jason Kelce”… onde eles mergulharam em seu podcast, “New Heights”, e sua dinâmica única como colegas de trabalho e irmãos.