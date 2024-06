Trump diz que ‘Aprendiz’ mostrou-lhe boas avaliações, desculpa comportamento horrível

Donald Trump diz que aprendeu que as pessoas poderiam escapar impunes de comportamentos abomináveis, desde que tivessem boas avaliações, como ele fez em “O Aprendiz”… de acordo com um livro bombástico.

O ex-prez fez as afirmações durante uma entrevista com o coeditor-chefe da Variety Ramin Setoodeh para “Aprendiz no País das Maravilhas: Como Donald Trump e Mark Burnett levaram a América através do espelho”, que foi lançado na terça-feira.