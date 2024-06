Trump e a linguagem corporal de Biden são importantes em debate, especialista revela gestos importantes

Especialista em linguagem corporal Patti Madeira está pesando Presidente Biden dar Donald Trump do debate, e diz que apenas alguns gestos importantes podem impactar quem ganha a guerra de palavras.

Ela diz que Trump realmente brilha quando canaliza sua raiva, com o público pensando que sua voz mais alta e sua carranca são uma demonstração de força.

Tomando emprestada uma frase um tanto misógina… Patti diz que Trump pode querer tentar sorrir mais, e de uma maneira particular. Ela explica o sorriso irônico que ele costuma dar, que não vai funcionar se ele estiver procurando por simpatia.

Patti é autora do livro de autoajuda “Snap: aproveitando ao máximo as primeiras impressões, linguagem corporal e carisma” e nos diz que esses fatores aparecem muito mais durante um debate do que discursos políticos padrão.