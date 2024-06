Trump vence Biden de forma retumbante no debate, de acordo com a pesquisa Flash

Donald Trump profundamente derrotado Joe Biden no debate presidencial de quinta-feira na Geórgia – e, como resultado, o actual comandante e chefe deverá terminar a sua campanha de 2024 para a Casa Branca… isto de acordo com várias sondagens.

Após as perguntas e respostas entre Trump e Biden no palco em Atlanta, a CNN conduziu uma pesquisa instantânea com as pessoas que assistiram ao debate e os números foram claros: Trump teve um desempenho muito melhor do que Biden em 67 a 33 por cento entre os telespectadores.