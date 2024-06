Turquia 2-1 Tcheca (26 de junho de 2024) Análise do jogo

A Turquia superou a forte resistência da Tcheca, de 10 jogadores, na vitória por 2 a 1 na quarta-feira, com gols de Hakan Çalhanoglu e Cenk Tosun, marcando um confronto das oitavas de final da Euro 2024 com a Áustria e mandando o adversário para casa.

A República Checa, classificada nos quartos-de-final do último torneio, precisava da vitória para ter alguma hipótese de avançar, mas a expulsão do médio Antonín Barák, aos 20 minutos, devido ao segundo cartão amarelo, atingiu-a duramente.

Num final de jogo caótico, o checo Tomás Chorý também recebeu cartão vermelho no apito final.

O árbitro mostrou 18 cartões no total, dois vermelhos e 16 amarelos, para estabelecer um novo recorde no Euro, incluindo um para Çalhanoglu, que o fará perder o primeiro jogo da Turquia nas eliminatórias.

Ambas as equipas pressionaram forte desde o início, num ambiente estridente numa noite quente, com os adeptos turcos a marcharem para o jogo e a superarem os checos em número, graças à sua enorme diáspora na Alemanha.

O gol do craque Calhanoglu, de 30 anos, aos 50 minutos, foi a primeira vez em sua terceira Euro, provocando explosões e delírio nos torcedores. Ele marcou com um chute rasteiro para o goleiro Jindrich Stanek, que pareceu machucar o ombro em uma defesa pouco antes e saiu lesionado após o gol.

Os jogadores da Turquia comemoram após vencer a Tcheca no Campeonato Europeu.

A adolescente Arda Güler falhou inexplicavelmente um remate à queima-roupa para colocar a Turquia com dois pontos de vantagem e a República Checa empatou imediatamente, com Tomás Soucek a marcar aos 66 minutos, após um lançamento longo ter causado o caos e criado um final emocionante.

Tosun marcou o gol da vitória da Turquia nos acréscimos, gerando cenas selvagens em seu banco e entre os torcedores turcos. O resultado baniu as memórias sombrias dos turcos do Euro 2020, onde regressaram a casa depois de sofrerem oito golos em três derrotas.

“Todos lutámos muito bem juntos”, disse o defesa Mert Muldur. “Passámos por momentos difíceis contra equipas deste tipo no passado… penso que melhorámos.”

Depois de duas vitórias em três jogos, a Turquia terminou em segundo atrás de Portugal no Grupo F no saldo de gols e enfrentará a Áustria nas oitavas de final, no dia 2 de julho, em Leipzig.

“Quando falámos com os nossos amigos antes do acampamento, o nosso único objectivo era sair do grupo. Cumprimos a nossa promessa e abandonámos o grupo. Agora vamos avançar passo a passo”, disse o extremo turco Baris Alper Yilmaz. “Estamos muito felizes.”

Os checos terminaram em último lugar do grupo com um ponto.

“É uma decepção porque todos queríamos avançar”, disse o capitão Soucek, lamentando como o cartão vermelho “desrespeitoso” afetou o jogo.

“Ficamos felizes por conseguir o empate”, acrescentou. “Todos fizeram o máximo. O moral estava enorme. Apenas um final triste… Mas o futebol é isso.”

Portugal já estava garantido no primeiro lugar do grupo, mas perdeu para a Geórgia, que se classificou como um dos melhores terceiros colocados.