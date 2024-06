Turquia 3-1 Geórgia (18 de junho de 2024) Análise do jogo

O excelente remate de longa distância da adolescente Arda Güler ajudou a Turquia a começar com vitória na campanha do Euro 2024, com um resultado de 3-1 sobre a estreante Geórgia, em meio a uma atmosfera febril em Dortmund, na terça-feira.

Güler tornou-se o jogador mais jovem a marcar na sua estreia num Euro, aos 19 anos e 114 dias – batendo o recorde de Cristiano Ronaldo – e o quinto mais jovem de sempre a marcar no torneio.

Mert Muldur deu à Turquia uma vantagem merecida aos 25 minutos, acertando um chute desviado que ultrapassou o indefeso goleiro georgiano Giorgi Mamardashvili na entrada da área.

A Geórgia, que disputou o seu primeiro grande torneio internacional, empatou aos 32 minutos, quando Georges Mikautadze desviou um cruzamento de Giorgi Kochorashvili para Mert Gunok, que deveria ter feito melhor ao cobrir o primeiro poste.

A Turquia pareceu mais animada na segunda parte e voltou a controlar a acção, encurralando a Geórgia com a sua implacável pressão alta, ao mesmo tempo que se deixava aberta a contra-ataques em ambas as alas.

Güler, de 19 anos, que chegou ao torneio após uma série de gols pelo Real Madrid, marcou aos 65 minutos, com um chute imparável no canto superior. A Geórgia pressionou para o empate tardio, mas, com Mamardashvili a surgir para uma série de cantos, Kerem Akturkoglu escapou e passou para a baliza vazia nos descontos para fazer o 3-1.

Os jogadores da Turquia comemoram depois de marcar um gol na vitória sobre a Geórgia na estreia da Euro.

“Estou muito emocionado, não há palavras para descrever o que sinto”, disse Güler, o melhor em campo, após o jogo. “Eu sonhava constantemente com esse objetivo. Estou trabalhando muito para retribuir o amor incrível que tenho recebido.

“Tenho praticado este lance em particular recentemente, no final dos treinos. Estou muito feliz por ter marcado desta forma. [Madrid manager Carlo Ancelotti] me mandou uma mensagem hoje cedo e me desejou sorte.”

A intervenção de Güler foi crucial e foi a mais recente de uma série de golpes fora da área nestes euros. Foi também mais uma demonstração de seu talento quando ele marcou cinco gols em cinco jogos para encerrar uma temporada do campeonato espanhol que ele perdeu principalmente devido a lesão. Ele foi reserva não utilizado na final da Liga dos Campeões – vencida pelo Real Madrid.

Ele provavelmente terá ainda mais dificuldade para jogar na próxima temporada, após a chegada de Kylian Mbappé e Endrick, mesmo que Ancelotti saiba que tem uma joia em suas mãos: Guler.

A Geórgia, no 75º lugar, o país com a classificação mais baixa no Euro 2024, poderia facilmente ter conquistado um ponto em um jogo disputado em um ritmo frenético.

Nos acréscimos e com o goleiro Mamardashvili em busca do gol, a Geórgia cobrou uma falta que acertou a trave antes que um chute de rebote fosse desviado da linha.

“Os sentimentos são um pouco confusos. Tivemos muitas oportunidades para marcar”, disse o seleccionador da Geórgia, Willy Sagnol. “Não quero dizer merecido ou não merecido porque esta é a história do futebol. Esperávamos um começo melhor, mas estou orgulhoso dos meus jogadores.

“Arda Güler é um grande talento, vai ganhar mais experiência e marcar muito mais. Estamos a aprender rápido e a melhorar como equipa.”