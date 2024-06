Tyla esclarece conversa ‘colorida’ após evitar o tópico no ‘Breakfast Club’

Cantora sul-africana ganhadora do Grammy, Tyla se encontra na encruzilhada de uma controvérsia racial borbulhante – tudo veio à tona em “The Breakfast Club”, mas ela optou por defender o 5º.

Esta é Tyla e este vídeo é de 3 anos atrás, se não 4, e tenho certeza que muitos de vocês nem sabiam quem era Tyla naquela época. A coitada aqui mencionada ela também era mestiça com preto. Tire as mãos de Tyla, por favor, deixe-a em paz #colori #PRETO #Tyla #tendendo pic.twitter.com/M4hyvKTe6M

Carlos Magno, Deus deu a palavra a Tyla para esclarecer o comentário – mas ela se conteve e seu assessor solicitou que a pergunta fosse retirada do registro.

Com a polêmica aumentando, Tyla divulgou um comunicado… esclarecendo que ela nunca negou sua negritude, ela simplesmente escolheu abraçar sua diversidade.

Segundo a jovem de 22 anos, sangue irlandês, indiano e outros corre em suas veias – além de ser zulu. Ela diz que em sua terra natal eles chamam isso de “de cor”, mas ela sabe que neste país isso a torna negra, e ela não tem problemas com isso

Tyla está programada para aparecer no Rolling Loud Tailândia deste ano e no BET Awards… não no CET Awards, para que conste.