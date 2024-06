Tyler Adams e Josh Sargent dos EUA estão disponíveis para a estreia da Copa América

ARLINGTON, Texas – O técnico da seleção masculina dos Estados Unidos, Gregg Berhalter, disse que todos os 26 jogadores estão disponíveis para a estreia da Copa América no domingo, contra a Bolívia, em meio a preocupações com os níveis físicos do meio-campista Tyler Adams e do atacante Josh Sargent.

“Pelo que entendi, todos estarão disponíveis [Sunday] para desempenhar algum papel”, disse Berhalter aos repórteres no AT&T Stadium no sábado. “Não posso entrar em detalhes sobre o tempo de Josh, mas sei que ele está disponível para desempenhar um papel”.

Sargent jogou pela última vez pelo seu clube, o Norwich City, em 16 de maio, quando sofreu uma lesão no pé. Ele não disputou nenhum dos amistosos de junho da USMNT antes da Copa América, mas foi convocado para a escalação final do torneio.

Adams jogou os 14 minutos finais do empate de 1 a 1 da USMNT com o Brasil em 12 de junho. Adams jogou minutos limitados pelo Bournemouth na temporada passada por causa de uma lesão no tendão da coxa e espasmos nas costas.

“Tyler tem sido esperto”, disse o zagueiro norte-americano Chris Richards aos repórteres no sábado. “Você não saberia que ele não jogou muitos jogos nesta temporada. Acho que essa é uma das razões pelas quais ele é considerado um dos nossos capitães, porque [of] a aura que ele tem, seja ele liderando nas laterais ou liderando em campo.”

Tyler Adams foi declarado apto para participar da estreia da Copa América da USMNT contra a Bolívia. John Dorton/ISI Photos/USSF/Getty Images para USSF

A superfície do AT&T Stadium não deve ser um fator para o jogo de Adams ou Sargent no domingo. Tanto Berhalter quanto Richards elogiaram a superfície, uma visão bem-vinda depois que jogadores argentinos criticaram o campo no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, na abertura do torneio, na quinta-feira. Ambos os estádios apresentam grama colocada sobre grama artificial.

“Estivemos aqui na Liga das Nações em Março e este campo parece ser muito melhor”, disse Berhalter. “Parece haver uma base de areia [which] torna-a muito mais macia, mas a relva em si parecia muito boa e ficámos agradavelmente surpreendidos com a superfície de jogo.”

Berhalter espera uma seleção boliviana “agressiva” na estreia da Copa América, no domingo. O técnico da USMNT lembrou que seleções como a Bolívia, a seleção com pior classificação na América do Sul, se orgulham de grandes torneios como a Copa América, já que as participações em Copas do Mundo são raras.

Panamá e Uruguai também aguardam os donos da casa na fase de grupos.

“Teremos desafios diferentes neste torneio, às vezes um tipo diferente de futebol, e para nós o que importa é como nos adaptamos a isso”, disse Berhalter. “Acho que quando você olha para as melhores equipes do mundo, é nisso que elas são melhores em fazer: se adaptar.

“Você olha para uma equipe como a França, eles podem jogar no ataque, eles podem jogar na defesa; tudo o que eles precisam fazer para ter sucesso é o que eles fazem. E acho que isso ainda é algo que estamos desenvolvendo.

“Uma coisa eu tenho certeza [is] que o nosso maior sucesso virá da capacidade de limitar as oportunidades de golos dos nossos adversários. Se conseguirmos fazer isso em cada jogo, teremos chances, porque sempre criamos chances suficientes para marcar um gol”.