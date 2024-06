Tyrese Haliburton e Jalen Brunson revivem rivalidade no WWE SmackDown

Os assuntos inacabados das semifinais da Conferência Leste de 2024 entre o New York Knicks e o Indiana Pacers encontraram um terreno natural dentro do reino da WWE.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Durante o SmackDown de sexta-feira à noite, o lutador Logan Paul fez uma grande entrada com o armador do Pacers Tyrese Haliburton para sua luta classificatória do Money in the Bank contra LA Knight e Santos Escobar no Madison Square Garden.

Enquanto Haliburton se dirigia ao ringue com Paul, ele avistou um inimigo familiar na plateia – o guarda dos Knicks, Jalen Brunson – e se aproximou dele.

Em maio, os Pacers derrotaram os Knicks no jogo 7 para avançar para as finais da Conferência Leste. Brunson saiu no terceiro quarto dessa derrota devido a uma mão quebrada.

Haliburton tentou passar por Brunson na sexta-feira, mas o guarda de 1,80 metro não se intimidou quando os dois participaram de um confronto. Haliburton continuou seu passeio enquanto ria.

O armador titular de Indiana recuperou os socos ingleses de Paul conforme a luta avançava antes de batê-los nas escadas de aço, o que levou Brunson a agir.

Os dois trocaram algumas palavras antes de serem separados pelos oficiais da WWE, o que resultou em gritos de “MVP!” para Brunson irrompendo no Garden.

Haliburton finalmente entrou no ringue para unir forças com Paul. Brunson começou a deslizar para dentro do ringue com uma cadeira de aço preto e trocou palavras com o Pacers All-Star.

A presença de Knight e Brunson empurrou Haliburton e Paul para fora do ringue, levando a aplausos ao Garden enquanto um quarto dos Villanova Knicks defendia sua casa.

Brunson postou sobre a experiência no X, enfatizando que sua mão machucada anteriormente estava bem.