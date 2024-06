Tyrrell Hatton demite 6 abaixo de 65 anos para vencer o LIV Golf Nashville

COLLEGE GROVE, Tenn. – Tyrrell Hatton venceu o evento inaugural do LIV Golf Nashville no domingo, segurando facilmente Jon Rahm e o bicampeão do Aberto dos Estados Unidos Bryson DeChambeau pela primeira vitória do inglês desde janeiro de 2021 em Abu Dhabi.

Hatton assumiu uma vantagem de três tacadas na rodada e acertou 6 abaixo de 65 para encerrar uma vitória de seis tacadas em The Grove. Hatton teve oito birdies e dois bogeys para terminar com 19 abaixo de 194, tentando evitar olhar para a tabela de classificação até o 17º green.

“Foi bom jogar os últimos buracos e não ser muito apertado”, disse Hatton, que acertou 77 e empatou em 26º no Aberto dos Estados Unidos na semana passada. “Acho que não vencendo há três anos e meio… você se pergunta se será capaz de fazer isso de alguma forma. Então, fiquei feliz por ter conseguido provar isso para mim mesmo.”

Este foi o nono evento de Hatton desde que ingressou no LIV Golf, e um empate em quarto lugar foi seu melhor resultado. Sua única vitória no PGA foi o Arnold Palmer Invitational 2020. Com o capitão Rahm acertando 68, Hatton ajudou Legion XIII também a conquistar seu terceiro título de equipe.

Rahm disputou seu primeiro evento desde que uma infecção no pé esquerdo o manteve fora do Aberto dos Estados Unidos após se retirar do LIV Golf Houston durante a segunda rodada. Ninguém poderia perseguir Hatton em uma tarde quente no Tennessee.

O colega inglês Sam Horsfield fez sua própria corrida final com cinco birdies em seus nove buracos finais para 65 e terminou 13 abaixo.

DeChambeau (68) e Rahm empataram com Joaquín Niemann (62) e Lee Westwood (66) com 12 abaixo.

Rahm fez birdie em três de seus primeiros quatro buracos para ficar a dois de Hatton. Em seguida, o espanhol acertou sua tacada inicial na água no sexto par 4. Ele deixou claro que um drone usado para cobertura de TV afetou seu backswing e salvou um duplo bogey.

DeChambeau acertou o pino no par 3 15 e observou seu birdie putt driblar para longe do buraco. Ele observou, depois caiu no gramado e rolou de costas.

Uma chuva repentina suspendeu o jogo faltando cinco buracos por 22 minutos antes que o sol voltasse para concluir os cinco buracos finais.