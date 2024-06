Ucrânia mostrou ‘caráter de nossa nação’ na Euro 2024

O técnico da Ucrânia, Serhiy Rebrov, lamentou o início chocante de sua equipe na Euro 2024, depois que um desempenho determinado e uma demonstração de espírito indomável no empate com a Bélgica na quarta-feira se mostraram insuficientes para levá-los à próxima fase.

A Ucrânia teve inúmeras chances de marcar e nunca desistiu, mas o empate em 0 a 0 fez com que a seleção terminasse na última posição de um Grupo E que estava em uma situação difícil, eliminada pelo saldo de gols, apesar de ter quatro pontos – o mesmo número da Bélgica. , Eslováquia e Roménia, que avançaram.

Para a Ucrânia, porém, competir num grande torneio em tempos de guerra foi a sua maior vitória, disse Rebrov.

“Mostramos o caráter da nossa nação. Estamos há quase 900 dias na guerra e acho que hoje foi muito importante para mostrar ao povo da Europa, para mostrar ao nosso povo na Ucrânia, que ainda estamos lutando”, disse Rebrov. “É muito importante estarmos representados aqui.

“Não estivemos bem no primeiro jogo, mas sabemos que na vida cometemos alguns erros e depois é muito importante a forma como reagimos. Penso que reagimos bem.”

No final, a derrota da Ucrânia por 3-0 no jogo de estreia frente à Roménia, vencedora do grupo, e a incapacidade de acordar após o primeiro golo terem sido marcados, obrigaram-na a tentar recuperar o atraso desde o início, de acordo com Rebrov.

“Todos viram que estávamos tentando vencer este jogo, estávamos tentando criar certos momentos, houve momentos bastante interessantes”, disse ele. “Mas estávamos jogando contra um dos melhores times, então foi muito difícil. Infelizmente, não aproveitamos as oportunidades.”

Jogadores da Ucrânia aplaudem seus torcedores após serem eliminados da Eurocopa de 2024. Imagens Getty

Rebrov expressou orgulho pela forma como seus jogadores responderam na vitória por 2 a 1 contra a Eslováquia e contra a Bélgica na quarta-feira, repleta de grandes talentos.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, também partilhou mensagens de orgulho e apoio à seleção do seu país, escrevendo numa publicação online após o jogo: “Uma nação forte é aquela que permanece unida e apoia-se mutuamente em todos os momentos, tanto na derrota como na vitória.

“Hoje agradecemos à Selecção Nacional de Futebol da Ucrânia. Apesar do resultado infeliz, eles lutaram pelo nosso país. As nossas grandes vitórias estão por vir.”

A Ucrânia criou uma sucessão de oportunidades na primeira parte frente à Bélgica e lutou até ao fim, desperdiçando oportunidades nos últimos segundos. Os jogadores ficaram arrasados ​​com o apito final e sem palavras enquanto os torcedores seguravam a cabeça entre as mãos se perguntando o que poderia ter acontecido.

A equipe se alinhou diante de seus torcedores em uma arquibancada cheia de bandeiras tremulantes, erguendo as mãos acima da cabeça em aplausos coreografados.

“Eu vi os jogadores, infelizmente eles não têm mais emoções”, disse Rebrov. “Temos uma selecção nacional muito jovem e posso ver que eles estão optimistas quanto ao futuro. Infelizmente, hoje temos de viver este dia e amanhã temos de começar a trabalhar novamente.”

