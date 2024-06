UEFA acusa Albânia por mensagem provocativa e fogos de artifício

A Albânia enfrenta quatro acusações da UEFA devido a uma “mensagem provocativa” alegadamente exibida pelos seus adeptos e outros comportamentos na derrota do Campeonato da Europa para a Itália.

A Uefa disse no domingo que a federação albanesa de futebol enfrentava processos disciplinares por causa da mensagem, do lançamento de objetos, do uso de fogos de artifício e de uma “invasão do campo de jogo”. Uma pessoa entrou em campo perto do final do jogo, que a Albânia perdeu por 2-1.

A UEFA não disse a que mensagem se opôs, apenas que a acusação se refere à “transmissão de uma mensagem provocativa imprópria para um evento desportivo”.

Alguns torcedores albaneses exibiram bandeiras do Exército de Libertação do Kosovo. Os separatistas étnicos albaneses do grupo travaram uma guerra entre 1998 e 1999 com as forças sérvias no que era então a província de Kosovo.

O Kosovo declarou independência em 2008, mas a Sérvia não o reconhece como independente. Uma bandeira representando um mapa da “Grande Albânia” também foi exibida no jogo.

As acusações são as primeiras questões disciplinares anunciadas pela UEFA no Euro 2024, que começou sexta-feira na Alemanha.

A organização disse que o Órgão de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA (CEDB) decidirá sobre o assunto no devido tempo.

Um porta-voz da FSHF disse em comunicado que planeia apresentar uma declaração oficial ao CEDB dentro do prazo estabelecido pela UEFA.

“Gostaríamos de enfatizar que todas as medidas necessárias foram tomadas para garantir o sucesso da organização da partida”, acrescentou o porta-voz. “O evento foi uma celebração do futebol europeu e não ocorreram quaisquer incidentes importantes que pudessem prejudicar a atmosfera positiva.”

A Albânia perdeu a estreia no Euro por 2-1 para a Itália.

Informações da Reuters e da Associated Press foram usadas nesta história.