UFC 303: Alex Pereira vs. Jiri Prochazka 2 transmissão ao vivo assistir festa

O MMA Fighting tem uma festa de observação ao vivo para o evento UFC 303 de sábado, que acontece na T-Mobile Arena em Las Vegas. No evento principal, Alex Pereira defende seu título meio-pesado do UFC em uma revanche contra Jiri Prochazka — o headliner de última hora substituindo Conor McGregor vs. Michael Chandler após a retirada de McGregor devido a uma lesão.

Junte-se a Mike Heck, Conner Burks e outros convidados especiais do MMA Fighting para assistir ao UFC 303 enquanto o card principal acontece.

Na co-luta principal, o ex-desafiante ao título dos penas Brian Ortega enfrenta a estrela em ascensão Diego Lopes.

O UFC 303 também contará com um confronto de meio-pesados ​​entre Anthony Smith e Roman Dolidze, além de uma luta de peso galo feminino entre a recente desafiante ao título Mayra Bueno Silva e Macy Chiasson.

O card principal do UFC 303 abre com o aguardado confronto dos meio-médios entre o invicto Ian Machado Garry e o ex-astro do Bellator Michael Page, que faz sua segunda aparição no octógono.

Assista à festa de encerramento do UFC 303 do MMA Fighting às 21h45 ET / 18h45 PT.