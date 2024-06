UFC 303 Results: Pereira vs. Prochazka 2

O MMA Fighting tem os resultados do UFC 303 para o card de lutas Pereira x Prochazka 2, blogs ao vivo de todo o card principal e muito mais da T-Mobile Arena em Las Vegas na noite de sábado.

Na luta principal, o campeão meio-pesado do UFC Alex Pereira coloca o cinturão em jogo contra o ex-campeão do UFC Jiri Prochazka em revanche. Pereira nocauteou Prochazka no segundo round no confronto anterior no UFC 295, em 11 de novembro de 2023.

Brian Ortega e Diego Lopes se enfrentam na co-luta principal do peso leve. Ainda no card principal, Ian Machado Garry tenta se manter invicto ao enfrentar Michael “Venom” Page.

Confira abaixo os resultados do UFC 303.

Cartão principal (ESPN + pay-per-view às 22h ET)

Alex Pereira vs. Jiri Prochazka

Brian Ortega vs. Diego Lopes

Mayra Bueno Silva vs. Macy Chiasson

Anthony Smith x Roman Dolidze

Ian Machado Garry x Michael Page

Card Preliminar (ESPN, ESPN+ às 20h ET)

Joe Pyfer vs. Marc-André Barriault

Cub Swanson x Andre Fili

Charles Jourdain vs. João Silva

Payton Talbott vs. Yanis Ghemmouri

Cartão preliminar antecipado (ESPN, ESPN + ao vivo agora)

Michelle Waterson-Gomez contra Gillian Robertson

Andrei Arlovski vs. Martin Buday

Rei Tsuruya vs. Carlos Hernández

Vinicius Oliveira derrotou Ricky Simon por decisão unânime (30-27 x2, 29-28)