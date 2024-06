UFC 303 takeaways — Sem teatralidade necessária, Alex Pereira é a maior estrela do MMA

Um card de 13 lutas no UFC 303 em Las Vegas foi encabeçado por uma performance dominante na luta pelo título de Alex Pereira-Jiri Procházka. No co-evento principal, Dan Ige entrou em cena em cima da hora, mas Diego Lopes avisou a promoção que ele está pronto para o centro do palco. Mas quais foram os maiores momentos da International Fight Week e quem foram os maiores destaques do card? Brett Okamoto, Andreas Hale e Jeff Wagenheim oferecem suas considerações finais.

Wagenheim: As coisas estão cada vez melhores para Alex Pereira. Apenas concordar com essa luta pelo título, aceitá-la com apenas duas semanas de antecedência e enquanto ele estava fora do país e longe de sua academia de treinamento, já era bastante lendário. Mas seu desempenho no sábado elevou o campeão meio-pesado do UFC à estratosfera.

O nocaute de Pereira na cabeça aos 13 segundos do segundo round da luta principal do UFC 303, depois de derrubar o ex-campeão Jiri Procházka com um gancho de esquerda bem na buzina encerrando o round de abertura, deixou a multidão na T-Mobile Arena atordoada e ansiosa por mais de esta potência eletrizante. Talvez seja outra defesa de título na categoria até 205 libras, ou talvez ele esteja pronto para subir ao peso pesado.

Na entrevista pós-luta de Pereira dentro do octógono, o comentarista Joe Rogan já tentava vender o movimento dos pesos pesados, que poderia catapultar “Poatan” para uma conquista sem precedentes. Em apenas nove viagens dentro do octógono, ele já conquistou o campeonato dos médios e meio-pesados. Ninguém nunca ganhou cinturões do UFC em três categorias de peso.

“Acho que isso está no meu futuro”, disse Pereira, que foi campeão mundial de kickboxing de duas divisões em outra vida esportiva. “Eu disse isso da última vez que estive aqui. … Não pareceu haver muito interesse na organização. … Acho que os fãs têm muito a dizer sobre isso — o que eles quiserem. No final, essas são as pessoas que estão pagando por isso. Se é isso que eles querem, será inevitável.”

Por um lado, a divisão de pesos pesados ​​do UFC não precisa aumentar o impasse existente entre o campeão Jon Jones, o campeão interino Tom Aspinall e o ex-campeão Stipe Miocic. E a divisão de 205 libras ainda poderia usar o poder estelar de Pereira, que brilhava intensamente antes desta noite, mas agora é deslumbrante.

Mas não há como microgerenciar um fenômeno como Pereira. Se você é o UFC, você encontra nele as oportunidades mais intrigantes que existem e o deixa alcançar mais do que, há poucos anos, ninguém viu chegando.

Esta não é a segunda vinda de Conor McGregor, que Pereira substituiu no sábado. O irlandês é a maior estrela que o esporte já viu, mas seu impacto foi construído muito além do octógono e, atualmente, é quase todo sobre melodrama. Pereira, por outro lado, é todo lutador. Seu tempo no microfone é direto e falado por um intérprete. O que o torna uma estrela como ninguém no UFC é tudo sobre o que acontece quando ele pisa no octógono. Começa com seu olhar assustadoramente estoico durante as apresentações e termina com um nocaute assustadoramente assustador. Os fãs ficarão felizes em engolir mais disso em vez de teatralidade cansativa.

Lopes e Ige ganham tratamento de estrela após UFC 303

jogar 1:10 Dan Ige e Diego Lopes lutam pela decisão em co-evento principal de última hora Dan Ige e Diego Lopes lutam todos os três rounds no evento co-principal do UFC 303.

Olá: Sim, Diego Lopes conquistou a vitória e ampliou sua seqüência de vitórias para quatro vitórias consecutivas com uma vitória por decisão unânime sobre Dan Ige. No entanto, a verdadeira história é como essa luta acabou acontecendo e como Lopes e Ige se deram bem, apesar de não terem ideia de que iriam brigar até cerca de quatro horas antes de acontecer.

Vamos começar com Ige.

Na manhã de sábado, ele ia às lutas como torcedor. Na noite de sábado, ele estava no co-evento principal e teve um round final forte enquanto tentava realizar o que teria sido uma reviravolta notável em uma luta na qual ele não deveria participar.

Já Lopes poderia ter desistido da luta a qualquer momento. Ele poderia ter derrubado o limite de peso para sua luta com Brian Ortega, que subiu para 155 libras na manhã de sexta-feira. Quando Ortega adoeceu e teve que desistir, Lopes não precisou se arriscar a enfrentar outro adversário, principalmente um tão duro quanto Ige, com peso catch de 165 libras. Mas ele fez isso.

Ganhar ou perder não importa necessariamente tanto quanto a coragem que ambos os lutadores tiveram para manter esse co-evento principal e proporcionar uma luta emocionante para os fãs.

Ige já gravou seu nome nos livros de história e estabeleceu um legado que será lembrado. O que ele quiser a seguir, dê a ele – desde que não interfira nos planos de Lopes.

Quanto a Lopes, sua flecha já estava apontando para o teto. Se ele quer lutar no UFC Noche no The Sphere, faça isso. Se ele quer uma luta com alguém como Alexander Volkanovski — que ele desafiou depois — dê a ele. Se Volkanovski estiver caído.

Estrelas nasceram nesta noite, independentemente do vencedor. Estrelas às vezes recebem tratamento favorável por causa de seu status, e Lopes e Ige devem se sentir inclinados a pedir um favor ou dois daqui para frente.

O momento da verdade está chegando para Machado Garry

Ian Machado Garry continua subindo na classificação dos meio-médios ao conquistar mais uma vitória impressionante no UFC 303. Cooper Neill/Zuffa LLC via Getty Images

Okamoto: O UFC orquestrou lindamente a carreira de Ian Machado Garry. Verdadeiramente. E Machado Garry retribuiu evoluindo e se tornando um verdadeiro candidato ao meio-médio. Ele deu passos apropriados na competição e nem sempre pareceu um passeio no parque, mas isso pode ser uma coisa boa. Uma vitória por decisão dividida contra Geoff Neal em fevereiro e outra no sábado contra Michael Page – essas experiências são valiosas para seu arco geral, e ele manteve seu recorde perfeito mesmo nessas disputas.

Dito isto, não há construção agora. Machado Garry entrou no escalão da divisão onde será difícil encontrar brechas para explorar. Por melhor que tenha sido vê-lo sair vitorioso dessas situações desafiadoras, também há algo a ser dito sobre essas situações desafiadoras em si. Machado Garry nem sempre pareceu extremamente confortável nas diferentes facetas dessas lutas. Ele superou isso com autoconfiança, excelente tomada de decisão e habilidades muito boas, mas, novamente, não haverá caminhos tão claros para a vitória contra a concorrência futura.

A propósito, seu histórico de pular em academias não parece impedi-lo. E na verdade, é difícil dizer que é uma coisa ruim que em uma luta como a de Page, ele tenha treinado kickboxing estilo holandês com nomes como Henri Hooft, mas agora tenha o estilo Muay Thai Chute Boxe em seu corner, para não dizer mencionar Demian Maia. Em geral, geralmente não é visto como algo bom quando os lutadores andam pelas academias, mas certamente parece estar funcionando para Machado Garry.