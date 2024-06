UFC 306 renomeado Riyadh Season Noche UFC para estreia no Sphere

O UFC 306 foi renomeado antes da tão aguardada estreia da promoção no Sphere, em Las Vegas.

Na quarta-feira, a promoção anunciou que o evento pay-per-view se chamará Riyadh Season Noche UFC e está oficialmente marcado para 14 de setembro para comemorar o Dia da Independência do México na nova atração da grande cidade.

O evento será o primeiro na história do UFC a ter um patrocinador com status de parceiro titular.

“Este será um dos maiores eventos esportivos de todos os tempos”, disse o CEO do UFC, Dana White, em comunicado à imprensa. O que vamos realizar no Sphere nunca mais será feito. Esta será uma experiência única na vida dos fãs de esportes. Ao mesmo tempo, esta será uma homenagem incrível ao povo mexicano pelas suas extraordinárias contribuições aos esportes de combate.

Estamos entusiasmados com o fato de Turki Alalshikh e a Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita terem firmado parceria conosco para tornar este o maior evento da história dos esportes de combate. A sua participação mostra quão grande é o interesse de todo o mundo. Riydah Season Noche UFC será inesquecível.”

O UFC estreou na Arábia Saudita no início deste mês com o evento Fight Night, onde Robert Whittaker encerrou o card com um nocaute no primeiro round sobre Ikram Aliskerov. Foi revelado em maio que a parceria entre o UFC e a Arábia Saudita foi ampliada, com mais um evento do UFC indo para a Arábia Saudita em 2025.

A Promoção entregou um incrível evento Noche UFC em setembro passado, que foi um card Fight Night na T-Mobile Arena. A campeã peso mosca do UFC Alexa Grasso e Valentina Shevchenko lutaram pelo empate na luta principal. Parece que a luta da trilogia acontecerá no card de 14 de setembro, no entanto, Grasso disse aos repórteres na quarta-feira que Shevchenko pode não ser seu oponente no card.