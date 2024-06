UFC Vegas 93, Silva x Sonnen 3 e Tank x Martin mostram prévia: Quem brilhará mais no trio de eventos?

Os espaços do MMA e do boxe serão ocupados neste fim de semana com o UFC Vegas 93, encabeçado por Alex Perez x Tatsuro Taira, ao lado de Anderson Silva x Chael Sonnen 3, e Gervonta Davis x Frank Martin. No que diz respeito ao evento do UFC de sábado, o que Perez ganha com a vitória contra o fenômeno invicto, e para onde Taira iria com a maior vitória de sua carreira?

Mike Heck, Jed Meshew e José Youngs, do MMA Fighting, visualizam o triplo cabeçalho de ação de sábado e discutem o que está em jogo na próxima luta principal do peso mosca do UFC. Além disso, eles vão prever e prever o terceiro encontro de combate entre Silva e Sonnen, discutir se Sonnen tem ou não uma chance na luta, o poder de estrela em ascensão de Davis e se ele será capaz de finalizar no sábado à noite em Las Vegas, a probabilidade de Martin dar spoiler, o ciclo caótico de notícias em torno do evento UFC 303, agora embaralhado, e muito mais.

