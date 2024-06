UFC Vegas 93, Silva x Sonnen 3 e Tank x Martin show pós-luta: Reação a Tatsuro Taira, finalizações brutais de Gervonta Davis

Tatsuro Taira e Gervonta Davis encerraram suas respectivas lutas da luta principal sem a necessidade dos juízes, com Taira conquistando uma vitória por nocaute técnico no segundo round na luta principal do UFC Vegas 93, enquanto Davis desferiu um nocaute estrondoso sobre Frank Martin no oitavo round. sua luta de boxe em Las Vegas.

Enquanto isso, os rivais competitivos de longa data Anderson Silva e Chael Sonnen tiveram uma luta desanimadora no ringue de boxe no Brasil.

Após um estranho e selvagem trio de eventos no mundo dos esportes de combate, Mike Heck e Eric Jackman, do MMA Fighting, reagem à maior vitória de Taira até o momento contra Alex Perez, à incrível finalização de Davis e às opções que o aguardam, à luta de exibição de Silva e Sonnen no Spaten Fight Night, outras apresentações de destaque na noite de sábado e muito mais.

