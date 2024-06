UFL, rastreador de assinaturas da NFL: Jake Bates, Gareon Conley, mais

Agora que a temporada da United Football League terminou com os Birmingham Stallions vencendo seu terceiro campeonato consecutivo de futebol na primavera, seus jogadores tentarão ingressar nos campos da NFL. Com os campos de treinamento começando no final de julho, o próximo mês deve ser rápido e furioso com contratações.

Faremos uma crônica das contratações aqui, que começaram com o Detroit Lions assinando com o chutador do Michigan Panthers, Jake Bates, um contrato de dois anos. Também veremos o retorno de Gareon Conley, escolhido na primeira rodada dos Raiders em 2017, que não joga uma partida da NFL desde 2019.

Aqui está uma lista contínua de jogadores da UFL que concordaram com os termos das franquias da NFL:

20 de junho

Assinado com: Denver Broncos

Equipe UFL: Garanhões de Birmingham

Os Broncos contrataram Tillman, que foi um importante pass-rusher para os campeões da UFL. Tillman, que jogou sua bola universitária em Indiana (Pa.), teve 27 tackles, seis tackles para derrota e 3,5 sacks na temporada regular e acrescentou mais dois sacks na vitória de Birmingham no USFL Conference Championship Game sobre Michigan.

Assinado com: Falcões de Atlanta

Equipe UFL: Santo Antônio Brahmas

Emili chega aos Falcons depois de ajudar a ancorar a melhor defesa do San Antonio na UFL, acumulando 21 tackles e três sacks. Emili já passou algum tempo com os Bills e os Saints, aparecendo em dois jogos com o Buffalo durante a temporada de 2022.

Assinado com: Falcões de Atlanta

Equipe UFL: Louis Battlehawks

Jones-Smith foi um jogador titular do UFL em 2024, ajudando a impulsionar os Battlehawks ao título da conferência da temporada regular da XFL. Louis, Jones-Smith entrou e saiu da NFL e do futebol de primavera desde 2018, principalmente atuando em três jogos com os Raiders durante a temporada de 2020.

18 de junho

Gareon Conley, CB

Assinado com: Dallas Cowboys

Equipe UFL: Defensores da DC

Conley está retornando à NFL, já que o ex-escolhedor do primeiro turno assinou com os Cowboys. Conley não joga uma partida da NFL desde 2019 e não está no elenco desde 2020, já que sua carreira foi prejudicada por uma lesão no pescoço em 2019. Conley teve 25 tackles, duas interceptações, duas quebras de passe e uma recuperação de fumble em sete jogos pelos Defenders nesta temporada.

Assinado com: Patriotas da Nova Inglaterra

Equipe UFL: Defensores da DC

Fornadel se junta a um time Patriots que precisa de atacantes internos depois de jogar na CFL, XFL e UFL nos últimos dois anos. Fornadel, que jogou bola universitária no James Madison, jogou pelo DC Defenders na XFL e na UFL depois de passar a temporada de 2022 com o Winnipeg Blue Bombers da CFL.

Assinado com: Carolina Panteras

Equipe UFL: Showboats de Memphis

Davis assinou com os Panteras depois de liderar Memphis nas recepções na temporada passada, conseguindo 41 passes para 446 jardas e cinco touchdowns. Ele assinou originalmente com os Dolphins como agente livre não contratado em 2023 e sofreu uma lesão no pescoço em um jogo de pré-temporada com os Jaguars, o que resultou na suspensão da competição.

Assinado com: Dallas Cowboys

Equipe UFL: Louis Battlehawks

Harvey se junta aos Cowboys depois de liderar a UFL com 78 tackles e empatar em segundo lugar com nove tackles por derrota a caminho das honras do All-UFL. Harvey passou três temporadas com os Browns de 2019 a 21, depois de assinar como agente livre não contratado do estado de Iowa, fazendo parte do elenco ativo por um breve período em 2019, mas passando a maior parte do tempo no time de treino.

Assinado com: Jatos de Nova York

Equipe UFL: Santo Antônio Brahmas

Levao, que pesa quase 350 quilos, fez guarda com os Brahmas, ajudando-os a vencer oito jogos (incluindo playoffs) a caminho do jogo do campeonato da UFL. Levao jogou na faculdade no Havaí e ganhou todas as honras da UFL pelo San Antonio.

17 de junho

Assinado com: Gigantes de Nova York

Equipe UFL: Louis Battlehawks

Saylors assinou contrato com os Giants depois de trabalhar com a equipe no final da temporada da UFL. Saylors foi o principal running back da UFL na temporada passada, correndo para 461 jardas e cinco touchdowns para levar os Battlehawks ao título da temporada regular da Conferência XFL.

Assinado com: Minnesota Vikings

Equipe UFL: Renegados de Arlington

Redmond jogou apenas quatro partidas pelo Arlington nesta temporada, mas causou um grande impacto nelas, acumulando 4,5 sacks, cinco tackles para derrota e 18 tackles. Redmond foi um recruta da ESPN 300 saindo do ensino médio e jogou em Oklahoma. Ele esteve brevemente com os Panteras durante o campo de treinamento na temporada passada.

15 de junho

Jake Bates, K.

Assinado com: Leões de Detroit

Equipe UFL: Panteras de Michigan

Bates assinou um contrato de dois anos com os Leões depois de receber honras All-UFL para os Panteras em 2024. Bates, que não jogou futebol na faculdade, ganhou as manchetes com seus chutes extremamente longos, destacados por uma caminhada de 64 jardas. o vencedor do jogo na vitória de abertura da temporada de Michigan sobre os Battlehawks.