Um CD raro gravado por Taylor Swift quando criança foi leiloado por um valor incrível

Tele leilão de um raro Taylor Swift CD, gravado quando ela tinha apenas 11 anos, ganhou as manchetes depois de ser vendido por impressionantes US$ 12.505. Este disco autografado de seis faixas não só apresenta uma gravação original, mas também versões cover de músicas de artistas icônicos como Dolly Parton e as garotas. O CD foi vendido através da Goldin Auctions, atraindo atenção significativa de fãs e colecionadores.

Segundo a casa de leilões, o CD foi gravada por Swift durante sua infância em Reading, Pensilvânia. Foi então levada para Nashville por Swift e sua mãe, Andrea, em busca de oportunidades na indústria musical. Esta peça única de memorabilia oferece um raro vislumbre dos primeiros talentos musicais de Swift e da determinação que a levaria ao estrelato.

O CD em si é adornado com o nome de Swift, tracklist, um retrato em preto e branco do cantor e compositor e informações de contato, que são parcialmente obscurecidas por uma assinatura preta em negrito do artista vencedor do Grammy.

O EP inclui faixas originais como “Am I Ready for Love” e “Can I Go With You”, ambas mostrando as habilidades de composição de Swift em uma idade jovem. Além disso, apresenta covers de canções conhecidas como “There’s Your Trouble” dos The Chicks, “One Way Ticket ( Because I Can)” de LeAnn Rimes, “Here You Come Again” de Dolly Parton e “Hopelessly Dedicado a você.”

Swift completa 100º show da Eras Tour

Apesar de seu início, Swift alcançou enorme sucesso na indústria musical. Recentemente, ela marcou um marco significativo completando o 100º show de seu blockbuster Eras Tour no Estádio Anfield, em Liverpool, Inglaterra. Refletindo sobre essa conquista, Swift acessou o Instagram para compartilhar seus pensamentos e gratidão com seus fãs.

No meio de sua carreira próspera, a venda deste CD raro serve como uma prova da popularidade duradoura de Swift e do apoio inabalável de sua dedicada base de fãs. Como observou St. Vincent, o sucesso contínuo da música de Swift, mesmo anos após seu lançamento inicial, é uma indicação clara da poderosa influência do cantor na indústria.

A venda desta peça única da história da música não apenas demonstra o valor dos primeiros trabalhos de Swift, mas também destaca a jornada notável que ela embarcou desde a infância na Pensilvânia. A cada nova conquista e marco, Swift continua para solidificar seu status como uma das figuras mais influentes e queridas da música contemporânea.