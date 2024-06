Um dia na vida de Beacon, o cão de terapia nas eliminatórias olímpicas de ginástica dos EUA

MINNEAPOLIS — Passa um pouco das 10 da noite de sexta-feira e o Target Center, lotado quase até a capacidade máxima uma hora atrás, fica em silêncio enquanto um dos voluntários mais ocupados da USA Gymnastics se dirige para uma saída. Beacon, um golden retriever de 4 anos, é o primeiro cão de terapia da organização e seu único membro de quatro patas em meio período. Ele usa uma credencial, viaja para competições importantes, como as eliminatórias olímpicas, e detém o título de “Goodest Boy” da USAG.

Hoje à noite, Beacon está exausto. Ele passou um longo dia confortando atletas e treinadores, acalmando membros da seleção feminina nacional antes da primeira noite de competição nas eliminatórias olímpicas e dando a elas uma barriga para esfregar e lambidas suaves no rosto após uma competição de cortar o coração que viu lesões em duas das principais promessas do país.

“Ele está cansado agora”, disse Tracey Callahan Molnar, treinadora de Beacon e ex-ginasta e treinadora que nunca está a mais de um metro e meio de distância. “Acho que fizemos um trabalho importante. Foi uma noite difícil para algumas das ginastas, e acho que Beacon ajudou a comemorar as coisas boas e a estar presente e dar apoio para os desafios.”

A credencial oficial de Beacon é “Goodest Boy”. Na sexta-feira à noite, ele estava exausto depois de uma competição difícil. ESPN

Eles começaram antes do encontro. Shilese Jones, bicampeão mundial que foi considerado uma chave para entrar no time, se machucou durante o aquecimento de salto. Depois de acertar um Yurchenko de torção dupla, ela agarrou o joelho esquerdo e foi ajudada a sair da arena por sua treinadora, Sarah Korngold, e pela líder técnica da seleção nacional, Chellsie Memmel. Ela voltou a competir nas barras assimétricas e conquistou a maior pontuação da noite, mas arranhou nas demais provas e seu status no domingo é incerto.

Não muito depois, Kayla DiCello, uma suplente de 2021 que parecia tão promissora quanto qualquer outra pessoa recentemente, liderou o encontro no salto. Ela caiu desajeitadamente, sentou-se no tapete e balançou a cabeça. Ela saiu do chão em uma cadeira de rodas e aos prantos e mais tarde desistiu da competição com uma lesão no tendão de Aquiles.

Ao redor da arena, os amigos e competidores de DiCello estavam abalados. Sua colega de quarto aqui em Minneapolis e uma de suas melhores amigas, a atual campeã olímpica geral Suni Lee, chorou enquanto ela se alinhava para fazer seu primeiro salto. Foi um começo devastador para uma noite importante para essas mulheres que estão competindo por uma das cinco vagas no Time EUA.

Após a reunião, Beacon foi trabalhar. Ele e Callahan Molnar caminharam até a arena e passaram cerca de 40 minutos com as ginastas e seus treinadores, incluindo Lee, que acariciaram suas costas, acariciaram seu pelo macio e, quando conseguiram convencê-los, esfregaram sua barriga.

Suni Lee postou “Graças a Deus pelo Beacon” no Instagram após a primeira noite de testes. Suni Lee

“Eu observo as mulheres e se elas ficarem animadas quando o virem, irei em direção a elas”, disse Callahan Molnar. “Esta noite, alguns ligaram para ele ou foram até ele por conta própria.” Nem toda ginasta cresceu perto de cães, então ela está ciente de que interagir com Beacon é uma experiência nova para alguns. Às vezes, Beacon direciona a atenção de Callahan Molnar para alguém com um leve puxão de sua guia. Ele se sente atraído por duas coisas: ouvir seu nome e uma sensação inata de quando alguém precisa dele.

“Ele vai virar um centavo sem ver quem é”, disse Callahan Molnar. “Ele percebe o estresse e se aproxima dessa pessoa imediatamente.” Ela diz que cães de terapia como Beacon agem como uma espécie de esponja emocional. “Eles absorvem o estresse das pessoas de quem estão aliviando”, disse ela. “Então, mesmo que ele fique deitado imóvel por duas horas, ele é eliminado depois.”

É por isso que agora, Beacon precisa de uma boa noite de sono e de seu abafamento. Ele trabalhou 15 horas por dia, começando com Callahan Molnar acordando-o às 7. Aqui está uma prévia de um dia na vida do funcionário mais popular da USAG.

7h-11h: Callahan Molnar não tem intenção, mas ela o acorda quando sai da cama às 7. Os dois dividem uma suíte no Hampton Inn com duas camas, e Beacon começou a noite sozinho. Agora ele está deitado no meio dela, com a cabeça apoiada no travesseiro. “É uma ótima maneira de começar o dia”, disse ela. “Espero que seja para ele, mas com certeza para mim.”

11h30-13h30: Beacon participa de sua primeira de duas sessões de conforto programadas no hotel para atletas da USAG. Callahan Molnar leva seu bom filho para uma sala de conferências onde ele espera a entrada de ginastas e treinadores durante a sessão. Beacon faz parte do programa de saúde mental da USAG, uma medida da organização para melhor cuidar do atleta completo. “A ciência mostra que acariciar um cachorro, ou mesmo observar alguém acariciando um cachorro, pode reduzir a pressão arterial e a ansiedade, ajudar a aumentar os hormônios do bem-estar, serotonina e dopamina, e diminuir os níveis de cortisol”, disse Callahan Molnar. O cortisol é o principal hormônio do estresse do corpo. “Todos nós precisamos de uma certa quantia”, disse ela, “mas muito não é saudável”.

Um bicho de pelúcia dado a Beacon por um ginasta. ESPN

14h-15h: Beacon faz uma pausa necessária enquanto Callahan Molnar é entrevistado para mais uma história sobre eles. Ele se tornou uma grande celebridade desde que participou de seu primeiro evento da USAG, uma qualificação de elite de ginástica rítmica em Indianápolis, há pouco mais de um ano. “Em qualquer outro aspecto da minha vida, eu fugiria dos holofotes”, disse Callahan Molnar. “Mas estou feliz em falar sobre Beacon e terapia com animais de estimação para quem quiser ouvir. Eu me vejo como seu acompanhante.”

Os dois estão juntos desde que Beacon, que ela batizou em homenagem a uma luz brilhante e guia, era um filhote. Ele foi seu animal de serviço primeiro, antes que ela o treinasse em obediência e o certificasse como cão de terapia pela Pet Partners. Em casa, em Pasadena, Califórnia, ele é voluntário em hospitais locais.

15h-15h30: No momento em que o par se prepara para sair, eles são como ímãs. “É difícil caminhar do ponto A ao ponto B com ele para encontrar esse tempo de inatividade”, disse ela. “Todo mundo quer dizer oi, e ele quer dizer oi para eles. Demora 20 minutos para chegar… não muito longe.”

Beacon com seu treinador, Tracey Callahan Molnar. Ginástica dos EUA

15h30 – 17h30: Segunda sessão no hotel do atleta. À medida que a competição se aproxima, Beacon, a quem se juntam dois outros cães de terapia, outro golden retriever e um Cavalier King Charles spaniel, proporciona a distração necessária para as ginastas do estresse das provas. Em cada cidade, Callahan Molnar, funcionário da USAG há 40 anos, coordena diversas equipes de cães de terapia e adestradores para serem voluntários nos eventos. Quinze estão trabalhando aqui em Minneapolis, incluindo o marido do CEO da USA Gymnastics, Li Li Leung, Chris, e o Husky Siberiano, Suma. Durante as sessões, não é incomum que as ginastas levem presentes para Beacon: um ursinho de pelúcia vestindo uma camisa com a foto de Beacon e da ginasta na frente, um chaveiro artesanal com seu nome, uma pulseira de miçangas e um livro de visitas personalizado com doces. notas escritas para ele por membros da seleção feminina.

17h30-19h: A dupla retorna ao hotel para relaxar e comer. Callahan Molnar pegou um bagel extra do bufê de café da manhã que agora serve como jantar. Beacon termina a ração que fortificou com mirtilos, framboesas, sementes de abóbora picadas e kefir. Ele tem uma grande noite que começa com uma caminhada de volta à arena. Quando ele para, Callahan Molnar dá um passo para trás e o deixa trabalhar e/ou distribui seus cartões, que são completos com seu identificador do Instagram, data de nascimento, gostos – natação e caminhadas – e desgostos – aipo – no verso.

19h às 21h: Beacon e Callahan Molnar assistem ao encontro de uma sala no Target Center. Antes dos aquecimentos, Leanne Wong presenteou-o com um de seus laços de cabelo artesanais exclusivos, que ele usa pelo resto da noite em seu arnês. Ele está aprendendo a interagir com mascotes como Flip the Cat da USAG, mas prefere passar as horas durante a competição na sala de conforto.

Após as competições de sábado e domingo, serão nomeadas as seleções masculina e feminina, e Beacon estará presente para quem precisar. Assim que o comitê de seleção der a notícia de quem foi selecionado, ele, Callahan Molnar e outra equipe de cães de terapia estarão à disposição dos atletas que não foram nomeados para a equipe dos EUA e suas famílias. Ela passou a última semana selecionando o outro par perfeito para acompanhá-los nessa tarefa. “É uma situação delicada”, disse ela. “O trabalho deles naquelas noites é uma grande responsabilidade.”