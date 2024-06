Um excedente de tensão do tamanho de Nebraska: Tennessee, Texas A&M e um jogo 3 decisivo no convés

OMAHA, Nebraska – Texas A&M e Tennessee esperaram 73 anos para finalmente ganhar o campeonato Men’s College World Series. Então, o que é outro dia? Um dia em que a série deste ano poderia ter terminado com uma celebração de Aggies terminou em vez disso com um empurrão de 1-1 que foi empurrado para uma disputa decisiva do Jogo 3 na noite de segunda-feira, graças ao empurrão no final da vitória por 4-1 para o primeiro colocado Vol.

“Pensar que você vai conseguir passar em dois jogos seria bom”, confessou o técnico do Texas A&M, Jim Schlossnagle, sorrindo. “Mas agora podemos jogar. Não precisamos jogar. Podemos jogar, no último jogo de beisebol universitário da temporada, e isso é incrível.”

“Não houve troféus, anéis ou cintos concedidos hoje”, disse Tony Vitello, do Tennessee. “Mas o que temos é mais uma oportunidade de jogar mais um jogo com esta equipa, e acontece que será para um campeonato nacional.”

Escolhas dos editores 2 Relacionado

No túnel do estádio do lado de fora da sala onde os dois treinadores principais deram uma entrevista coletiva, seus times se cruzaram no corredor, os Aggies esperando para embarcar no ônibus, os Voluntários saindo do campo após suas próprias perguntas e respostas pós-vitória. Os rivais da SEC, com uniformes manchados de suor e olhos pretos bagunçados no rosto, apertaram as mãos e acenaram uns para os outros em reconhecimento de uma experiência compartilhada.

Um jogador gritou para os outros: “Homens na arena! Não sei vocês, mas estou exausto!”

Os diamantes são criados usando pressão, tensão e calor, e embora não houvesse diamantes concedidos no diamante da Men’s College World Series na tarde de domingo, certamente houve um excedente de pressão, tensão e calor do tamanho de Nebraska. Um jogo que ficou em 1 a 0 por mais de seis entradas. Uma multidão de 25.987 pessoas em pé que rastejou e subiu em todos os cantos do Estádio Charles Schwab que proporcionou até mesmo uma pequena visão. Tudo no forno de uma tarde sem nuvens em Omaha, com temperatura do ar de 90, umidade de 80% e condições de campo que pareciam que ambos os números haviam sido multiplicados por dois.

O dia inteiro foi jogado através do espelho e sob o calor dele. A equipe esgotada de arremessadores da Texas A&M (“Será preciso uma aldeia”, disse Schlossnagle no início do fim de semana) manteve o ataque supostamente cruel do Tennessee sob controle. A certa altura, os tacos dos Vols foram um brutal 0 de 16 com os corredores na base e 0 de 7 com os corredores em posição de pontuação. Os Aggies conseguiram proteger uma vantagem de 1 a 0 gerada por um home run solo na primeira entrada por meio de uma série de jogadas defensivas de alta velocidade. O momento mais angustiante e memorável foi um questionável lançamento lento e suave de esvaziamento de luvas do homem da segunda base Kaeden Kent, empurrado para a primeira base para chegar meio cadarço à frente do corredor, prendendo três Vols na base.

Foto AP/Rebecca S. Gratz

Mas quando o Tennessee finalmente atingiu essa estatística de 1 em 17, foi o Big Orange “1” na forma de um home run de duas corridas do campo esquerdo Dylan Dreiling. Foi a primeira vez que A&M, anteriormente invicto no torneio da NCAA, perdeu um jogo no MCWS deste ano e nunca recuperou a liderança. Embora, característico da competição, os Aggies tivessem uma corrida potencial para a vitória do jogo no convés, sem eliminações no final do nono, apenas para terminar o jogo com corredores nas curvas, deixados pendurados após um flyball de pista de advertência de 372 pés também parou, provavelmente retardado pelos ventos que sopraram repentinamente de Iowa.

“Vivemos com a ideia de uma jogada de cada vez, uma entrada de cada vez, um jogo de cada vez, e acho que fazemos um ótimo trabalho com isso”, disse o arremessador da A&M, Chris Cortez, que manteve o Tennessee sob controle por mais do que quatro entradas no meio do jogo. “Mas não há como não sentir essa tensão, especialmente porque o placar de 1 a 0 simplesmente não mudou por muito tempo. Parece que algo tem que acontecer. E aconteceu.”

“Houve alguns momentos em que foi tipo, ‘Ei, precisamos relaxar ou mudar um pouco o clima’”, concordou Vitello. “Essa coisa de tensão que talvez tenha aparecido uma ou duas vezes desde que chegamos aqui, claramente não funciona.”

Poucos minutos depois, enquanto o técnico descia do palco e se dirigia para se juntar ao time, ele acrescentou: “Mas você realmente sentia aquela tensão, não é? Tipo, em todo o estádio”.

Isso era verdade. Um passeio pela arquibancada lotada trouxe consigo um silêncio estranho, o órgão do estádio e a torcida ocasional se destacando mais do que o normal. Mesmo enquanto o Tennessee corria para o campo para comemorar a vitória, o rugido que surgiu durou pouco.

É compreensível. Ainda há trabalho a ser feito, e ninguém sabe disso melhor do que aqueles vestidos de marrom ou Big Orange. Nenhum dos programas jamais ganhou um título nacional de beisebol. Eles compartilharam sua primeira aparição no MCWS em 1951, A&M voltando para casa mais cedo e Tennessee sofrendo uma derrota no jogo do título para Oklahoma. Nas mais de sete décadas desde então, ambos sofreram anos de irrelevância no beisebol, apesar dos bons orçamentos e dos talentos ainda melhores do ensino médio estadual. Na última década, ambos se tornaram potências do beisebol, mas ainda assim nunca chegaram ao limite em junho.

Em outras palavras, o calor do jogo duro não é novidade em College Station ou Knoxville.

“Eu gostaria muito de ter feito tudo esta noite”, disse Schlossnagle, involuntariamente olhando para a papelada em suas mãos, sem dúvida já avaliando a disponibilidade de sua equipe de arremessadores. “Mas há algo, eu acho, poético, sobre uma temporada que começa em fevereiro e uma pós-temporada que começou há um mês, jogadores que trabalharam para isso durante toda a vida, e todos esses anos de nossos torcedores esperando por uma chance de vencer. tudo, que tudo isso chegaria ao Jogo 3 amanhã.”

As 26 horas intermediárias serão preenchidas com todos aqueles jogadores buscando maneiras de se manterem soltos, aqueles treinadores examinando estatísticas, tendências e contagens de arremessos, e aqueles fãs de ambos os lados mantendo discussões marinadas em cerveja sobre tudo isso.

“Deixei um dos meus malditos Air Pods, então só tinha um (sexta à noite) e pude ouvir a festa na rua, então ontem à noite foi difícil dormir”, disse Vitello, rindo. “Vou colocar os dois. Basta usar a máquina de som, ruído marrom em vez de ruído branco para mim pessoalmente. Mas sim, você precisa comer. Você precisa descansar. Tenho amigos e família na cidade, mas não posso aproveitar Omaha esta noite como eles podem. Acho que você só precisa ser cara, porque o time provavelmente está ansioso para voltar à velha revanche de beisebol no quintal.

Todo mundo é. Afinal, foi uma longa espera.