Um morto após atirador sequestrar ônibus de Atlanta e liderar perseguição da polícia

A coisa toda começou durante a hora do rush no centro de Atlanta, quando os policiais receberam uma ligação para o 911 sobre uma situação de reféns e possível tiroteio a bordo de um ônibus. A polícia diz que respondeu ao local e o ônibus decolou, levando a uma perseguição – que foi documentada por helicópteros.

Prefeito de Atlanta André Dickens diz que o suspeito estava mantendo o motorista do ônibus sob a mira de uma arma durante o sequestro… e os policiais dizem que algumas das 17 pessoas a bordo fizeram ligações para o 911 durante a perseguição, conversando com a polícia enquanto a perseguição acontecia.

Como você pode ver no vídeo, a polícia tentou diferentes táticas para parar o ônibus… incluindo faixas com pregos, que pareciam ajudar a achatar os pneus e diminuir a velocidade do ônibus.