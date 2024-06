Uma grande coisa do vice-presidente sênior: o retorno de Dan Hurley à UConn

Qualquer treinador universitário conhece a regra quando se trata de recrutamento. Se você tem 5 estrelas no campus, precisa obter o commit antes de eles partirem. É a regra de Glengarry Glen Ross do “ABC” – Sempre feche. Essa é a regra. Você PODE pegá-los se eles forem para casa para refletir sobre isso, mas as chances diminuem enormemente.

Quando o técnico do UConn Huskies, Dan Hurley, deixou Los Angeles sem concordar em ser o próximo técnico do Los Angeles Lakers, foi revelador. Na segunda-feira, ele disse ao mundo que iria voltar para Storrs e tentar fazer com que fosse triplo.

Mencionei os paralelos com Billy Donovan no domingo. Ele ganhou alguns títulos consecutivos em Gainesville e ACEITOU o cargo no Orlando Magic. Então ele pensou melhor e voltou para a Flórida. Ele eventualmente responderia ao canto da sereia da NBA, e Hurley provavelmente responderá algum dia também. Ele disse isso. Mas agora não.

Aconteça o que acontecer a partir daqui, o que Hurley fez nos últimos dois anos para alterar para sempre o seu lugar no esporte é surpreendente. Este é um homem que passou a maior parte de sua vida no basquete à sombra de seu pai e irmão. Agora, ele está crescido – e eles ficam em segundo plano em relação a ele.

Parece uma hipérbole? Diga-me uma coisa – quantos treinadores na mesma entressafra conseguiram contar ao Kentucky, com o sangue mais azul do basquete universitário e do Lakers, realeza da NBA, obrigado pelo interesse – sinceramente – mas estou tudo pronto. Hurley conseguiu realizar ambos os shows em dois meses. Se você me dissesse que isso aconteceria quando ele estava furioso nos bastidores em Rhode Island, eu o teria incomodado impiedosamente.

Aqui estamos. Lá está ele – em Storrs. Ainda. As palmeiras são escassas no chão, mas há uma tonelada de troféus. Todos ganharam no último quarto de século e ele quer mais. Lá.

Admiro grandes empreendedores que criam conforto no espaço em que vivem e que não são motivados a serem mais felizes do que felizes. Só ele sabe o quão confortável… só ele sabe o quão difícil foi dizer não. Será referenciado deste ponto em diante o que Hurley escolheu não fazer. Aposto que ele se dedica ao que decidiu continuar fazendo: ser o treinador da UConn e se preparar loucamente para garantir que o show continue.