‘Uma jogada de basquete’: Reese discorda de sua falta sobre Clark

INDIANÁPOLIS – A segunda edição da WNBA de Caitlin Clark x Angel Reese ganhou tantas manchetes quanto a primeira.

O Indiana Fever de Clark derrotou o Chicago Sky de Reese por 88-83 no domingo, em um jogo que será marcado pela falta flagrante que Reese cometeu contra seu rival universitário. Reese, a ex-estrela da LSU que está inextricavelmente ligada à ex-estrela de Iowa Clark desde seu tão aguardado confronto na Final Four feminina de 2023, desferiu um duro golpe na cabeça de Clark enquanto Clark dirigia para a cesta no terceiro quarto. Os oficiais atualizaram a chamada para uma falta flagrante 1 após uma análise de vídeo.

Mas Reese pareceu discordar da decisão, descrevendo-a como apenas “uma jogada de basquete” após a derrota.

“Não posso controlar os árbitros”, disse ela. “Eles afetaram muito o jogo esta noite. … Estou sempre buscando a bola. Mas vocês vão jogar esse clipe 20 vezes antes de segunda-feira.”

Reese, que foi punido por cinco faltas, ficou visivelmente frustrado em alguns momentos do jogo. Ela recebeu uma advertência por atraso no jogo em determinado momento do quarto período, após uma prolongada discussão com os árbitros.

Questionada sobre o jogo físico na área de pintura, onde foi chamada pela maioria das faltas, Reese voltou a direcionar suas críticas para a arbitragem.

“Acho que subimos muito forte muitas vezes e não recebemos muitas ligações”, disse ela sobre si mesma e a central Kamilla Cardoso. “E voltando e olhando o filme, vi muitas ligações que não foram feitas. Acho que algumas pessoas receberam um apito especial.”

Clark teve uma reação semelhante à falta flagrante de Reese, dizendo: “É apenas parte do basquete. É o que é. Tentar fazer uma jogada com a bola, pegar o bloqueio. Quer dizer, isso acontece.”

A falta veio logo após uma jogada muito debatida no primeiro encontro entre essas equipes em 1º de junho, quando o guarda do Sky Chennedy Carter derrubou Clark com força no chão em uma falta cometida antes que o Fever tivesse entrado na bola. Houve uma discussão contínua sobre a falta nos dias que se seguiram, e os dirigentes da WNBA posteriormente elevaram a falta para flagrante 1 no dia seguinte ao jogo. Clark disse durante uma entrevista no jogo naquele dia que a falta “não foi uma jogada de basquete”.

Claramente, a falta de Carter não foi esquecida no jogo de domingo. O técnico do Fever, Christie Sides, fez uma referência não tão velada a isso ao abordar como a falta de Reese foi tratada.

“A decisão certa foi feita naquele momento – flagrante 1”, disse Sides. “Basta tomar a decisão certa nesses momentos e poderemos seguir em frente. Mas quando você não toma a decisão certa nesses momentos, é aí que há um problema. E eles tomaram a decisão certa esta noite.”

Após a falta de Reese no domingo, Clark acertou os dois lances livres para dois de seus 23 pontos, a melhor marca do jogo. Clark somou oito rebotes e nove assistências naquele que foi um de seus melhores desempenhos na temporada.

Clark tem passado por uma série de jogos de altos e baixos, marcando um dígito em dois dos quatro anteriores. Isso incluiu uma noite de tiros de 3 em 11 na vitória de quinta à noite sobre o Atlanta Dream. Enquanto isso, Reese pegou 13 rebotes, um fora do recorde de sua carreira que ela estabeleceu na noite de sexta-feira contra o Washington.

Potencial para mais drama aguarda no próximo domingo, quando as equipes se encontrarem pela terceira vez nesta temporada, a primeira em Chicago.

Cada confronto entre Clark e Reese até agora tem sido um grande empate, com ambos os jogos esgotados (mais de 17.000 espectadores) e disputados diante do público da televisão nacional.

“Acho que é apenas a emoção e a paixão com que jogamos”, disse Clark. “Acho que as pessoas adoram ver isso. E acho que talvez não seja algo que sempre foi apreciado nos esportes femininos, e deveria ser. Acho que é isso que torna tudo divertido. Somos competidores. É assim que o jogo deveria ser. Vai ficar um pouco agitado. Vai ficar físico, mas no final das contas, os dois times estão apenas tentando vencer.