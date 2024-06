Uma manhã incrível: O que está em jogo na luta entre Ian Machado Garry e Michael Page no UFC 303?

Ian Machado Garry e Michael Page vão lutar na abertura do card principal dos meio-médios do UFC 303, no sábado. Embora esteja no lugar em que está, fora do evento principal, Garry x Page é provavelmente o confronto de apostas mais altas de todo o card. Para onde vai o vencedor na divisão de 170 libras e quão perto ele estará da disputa pelo título?

Em uma edição totalmente nova do Heck of a Morning, Mike Heck do MMA Fighting discute esse tópico, o vencedor de Garry vs. Page estando indiscutivelmente a uma vitória de uma luta pelo título, e como a luta poderia se desenrolar. Além disso, os tópicos dos ouvintes incluem o vídeo mais recente de Jamahal Hill sobre Demetrious Johnson e Alex Pereira, como Conor McGregor poderia se encaixar no calendário restante de 2024, a próxima luta de Alexandre Pantoja, as lutas do PFL para ganhar impulso e muito mais.

