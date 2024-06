Uma visão inicial de Joshua x Dubois e como a luta pode acontecer

Em uma postagem nas redes sociais na quarta-feira, o campeão indiscutível dos pesos pesados, Oleksandr Usyk, descreveu a desocupação do título IBF como “meu presente para você [Anthony Joshua and Daniel Dubois] em 21 de setembro. “Mas esse será o único presente oferecido a Joshua quando ele lutar contra Dubois pelo título vago da IBF no Estádio de Wembley, em Londres, tentando se tornar tricampeão mundial.

Joshua versus Dubois é provavelmente a maior luta no Reino Unido este ano – ambos são de Londres – com o espetáculo adicional dos promotores rivais Eddie Hearn e Frank Warren trabalhando juntos novamente. Warren recentemente derrotou Hearn em melhor de cinco lutas em um confronto único entre seus estábulos de lutadores (5-0). Hearn promove Joshua, enquanto Warren promove Dubois, e a preparação promete ser animada.

Joshua (28-3, 25 KOs) reviveu sua carreira desde que perdeu decisões consecutivas para Usyk em 2021 e 2022. Após uma paralisação, vitórias sobre Robert Helenius e Otto Wallin, e então um nocaute selvagem em dois rounds do ex-UFC campeão Francis Ngannou em outubro, Joshua parece mais implacável do que qualquer outro peso pesado no momento. Usyk foi um vencedor digno sobre Tyson Fury para se tornar campeão indiscutível por decisão dividida em maio, mas ele não mostrou o mesmo poder de fogo de Joshua nas lutas recentes.

Anthony Joshua derrubou Francis Ngannou três vezes com a mão direita, a caminho da vitória por nocaute no segundo round em março na Arábia Saudita. Imagens de Richard Pelham/Getty

É por isso que essa luta é tão importante para Joshua se ele quiser ganhar uma possível luta por todos os cinturões contra o vencedor da revanche Usyk-Fury, marcada para 21 de dezembro em Riad, Arábia Saudita.

Joshua provavelmente começará como favorito quando enfrentar Dubois, mas será uma tarefa potencialmente traiçoeira para Joshua se ele adotar uma abordagem de segurança em primeiro lugar, o que ele fez no passado. Após sua primeira derrota na carreira para Andy Ruiz Jr. em 2019, Joshua parecia cauteloso em uma revanche, que venceu por decisão no final daquele ano. Ao manter a luta à longa distância, Joshua garantiu que faria o trabalho sem grandes sustos, mas também não arriscou nada. Da mesma forma, contra Jermaine Franklin em março do ano passado, sua primeira luta após duas derrotas para Usyk, Joshua teve um desempenho um pouco desanimador. Ficamos nos perguntando se Joshua havia mudado para sempre – ele algum dia seria o mesmo perfurador brutal de antes?

Escolhas dos editores 2 Relacionado

Joshua, 34, desde então respondeu enfaticamente a essa pergunta afirmativamente. Mas enquanto Dubois, 26, estiver na frente dele, ele continua sendo uma ameaça para Joshua. Dubois (21-2, 20 KOs) é pesado, e o poder de seus socos recentemente fez uma bagunça em Filip Hrgovic. Dubois parou Hrgovic em cortes no Round 8 para garantir sua segunda chance pelo título mundial, depois de perder para Usyk por nocaute no nono round na Polônia em agosto passado. Dubois também insiste que ele legitimamente derrubou Usyk no início da luta, mas o soco foi considerado um golpe baixo.

Apesar do revés de Usyk, Dubois reconstruiu sua carreira de forma impressionante depois de ser interrompido por um soco do rival inglês Joe Joyce no Round 10 em 2020. Dubois também foi derrotado no Round 1 por Kevin Lerena em 2022, mas seu poder de soco lhe rendeu aquela luta. , como aconteceu em dezembro contra Jarrell “Big Baby” Miller, que pesava 333 libras.

Joshua estava ao lado do ringue na luta de Dubois com Hrgovic para ver de perto o que ele pode explorar. Hrgovic pegou Dubois repetidamente com a mão direita, o que deve dar confiança a Joshua sobre suas chances. Joshua demoliu Ngannou com a mão direita também, e se Dubois oferecer a Joshua as mesmas aberturas que fez contra Hrgovic, ele será severamente punido.

Despita vencendo a luta por nocaute no oitavo round, Daniel Dubois, à esquerda, foi atingido por vários golpes de direita de Filip Hrgovic durante a luta no dia 1º de junho em Riade, na Arábia Saudita. Mark Robinson/Matchroom Boxe/Getty Images

Joshua bate muito mais forte do que Hrgovic, e Joshua luta como sua última luta, uma reminiscência de sua vitória tardia sobre Wladimir Klitschko na luta do ano de 2017 da ESPN, também no Estádio de Wembley, então 21 de setembro será outro momento glorioso em seu renascimento carreira.

Para que Dubois tenha uma chance, ele provavelmente estabelecerá um ritmo acelerado contra Joshua – funcionou bem para ele contra Hrgovic, a quem ele estava dominando no momento da paralisação – e isso limitaria as chances de Joshua plantar os pés para pousar. Grandes tiros. Se Joshua for cauteloso e relutante em enfrentar um grande perfurador conhecido, como foi contra Franklin e em Ruiz 2, Dubois terá tempo prolongado na frente para acertar o que sabemos serem socos prejudiciais. Ruiz parou Joshua, e Dubois será repetidamente informado disso por sua equipe.

Mas, como vimos contra Hrgovic, Dubois oferecerá oportunidades a Joshua, e o ex-campeão provavelmente irá aproveitá-las para outra finalização espetacular.