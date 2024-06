Urso pardo persegue alces na região selvagem de Montana, vídeo maluco

Na terça-feira fui a um acampamento vazio em Montana porque foi o local de um ataque fatal de urso pardo que cobrimos no Tooth and Claw (meu podcast). Vi um alce no acampamento e fui fazer um pequeno vídeo dele…acabou sendo um vídeo melhor do que eu esperava pic.twitter.com/B0KFEpBvrd

-Wes Larson (@grizkidd) 16 de junho de 2024

@grizkidd