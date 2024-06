US Adaptive Open apresenta golfe como “o esporte definitivo para inclusão”

Dennis Walters se lembra de soluçar enquanto seu pai segurava sua cabeça nos braços. Era final de janeiro de 1975. O Bing Crosby National Pro-Am estava passando na TV na sala de estar dos Walters em Neptune Township, Nova Jersey.

O evento anual PGA repleto de celebridades de Pebble Beach incluía jogadores contra os quais Walters havia competido, enquanto ele liderava o time de golfe da North Texas State University a quatro títulos da Missouri Valley Conference no início dos anos setenta. Tudo o que Walters conseguia pensar naquele dia de janeiro era como ele desejava estar jogando contra eles. Seis meses antes, em julho de 1974, a promissora carreira de Walters no golfe terminou quando um acidente com um carrinho de golfe o deixou paralisado da cintura para baixo.

Sentado inconsolável na sala de estar, o pai de Walters ofereceu uma solução: “Por que não vamos jogar golfe?”

“Como você espera que eu faça isso?”, respondeu Walters.

“Daquela p—raia de cadeira de rodas”, disse seu pai.

“Por mais que eu me sentisse mal em todos os outros lugares, quando cheguei ao campo de golfe me senti melhor”, disse Walters, relembrando aquele dia.

Foi assim que tudo começou para Dennis Walters, o jogador de golfe sentado mais famoso que o mundo do golfe adaptativo já conheceu. Walters ajudaria a projetar um carrinho de golfe especializado com um assento giratório, permitindo-lhe dar tacadas, enquanto estava amarrado com as pernas penduradas na lateral do carrinho. Ele ganharia notoriedade como artista de truques e palestrante motivacional, fazendo mais de 3.000 apresentações em todo o país. Em 2019, Walters foi incluído no Hall da Fama Mundial do Golfe.

Dennis Walters acerta uma tacada do bunker em sua cadeira giratória de carrinho de golfe com design especial. Dennis Walters

Aos 74 anos, ele ainda está competindo. De 8 a 10 de julho, Walters competirá na categoria sentado como um dos 96 golfistas na Sand Creek Station em Newton, Kansas, no terceiro US Adaptive Open Championship anual, um torneio aberto a golfistas masculinos e femininos com classificações mundiais confirmadas em oito categorias de deficiência separadas. Este ano, pela primeira vez, os golfistas tiveram que se qualificar em um dos seis locais especializados que atendem aos requisitos da ADA para acessibilidade. O torneio de 54 buracos também tem um corte pela primeira vez.

“Eu gostaria que eles tivessem isso há 25 anos”, disse Walters, que em 2022 venceu a divisão sentada no primeiro US Adaptive Open e terminou em segundo lugar em 2023. “Acho que foi preciso muita coragem para transformar isso em um campeonato nacional. Este é o Aberto dos Estados Unidos para pessoas com deficiência”.

Competições de golfe adaptativo existem em várias formas nos EUA há várias décadas. A National Amputee Golf Association, fundada pelo veterano da Segunda Guerra Mundial e amputado abaixo do joelho Dale Bourisseau, coroou seu primeiro campeão nacional em 1949. A United States Blind Golf Association remonta a 1953 e surgiu de esforços para ajudar veteranos feridos, que perderam a visão durante a Segunda Guerra Mundial.

Em 2018, a Associação de Golfe para Deficientes dos Estados Unidos organizou um campeonato nacional aberto a golfistas em 15 categorias diferentes de deficiência. Fundada por Jason Faircloth, a USDGA conta com a PGA of America entre seus principais patrocinadores. Faircloth, que tem paralisia cerebral, disse à ESPN que acolhe com satisfação o envolvimento da USGA.

“Eu acho isso incrível. Você tem uma grande organização que deseja mostrar jogadores de golfe com deficiência, assim como a PGA da América. Não acho que haja nenhum outro esporte que possa fazer isso, exceto o golfe. Ter duas organizações apoiando o golfe adaptativo é fenomenal”, disse Faircloth.

Aos 74 anos, Dennis Walters ainda joga e foi introduzido no Hall da Fama do Golfe Mundial em 2019. Dennis Walters

A US Disabled Golf Association foi a primeira organização neste país a organizar um campeonato nacional usando o Ranking Mundial para Golfistas com Deficiência (WR4GD). A USGA utiliza os mesmos critérios WR4GD para o seu US Adaptive Open, exigindo que os participantes sejam avaliados por profissionais médicos para confirmar o seu grau de deficiência, em alguns casos até pagando para que essas avaliações ocorram no local dos torneios adaptativos para que os golfistas possam esclarecer isso. uma última barreira à entrada. Os golfistas adaptativos que tentam se qualificar também devem ter um índice de handicap não superior a 36,4.

A ideia do Adaptive Open surgiu de uma “conversa casual” que John Bodenhamer, Chief Championships Officer da USGA, teve em 2016 com sua ex-colega, Sarah Hirshland, agora CEO do Comitê Olímpico e Paralímpico dos Estados Unidos. A USGA planejou sediar seu primeiro Adaptive Open em 2020, disse Bodenhamer, mas enfrentou atrasos devido à pandemia global.

“A USGA existe para conduzir campeonatos, escrever as regras, governar o jogo, mas também para fazer o jogo crescer e essa era uma comunidade que foi meio que deixada de lado”, disse Bodenhamer. “Quando começamos nosso campeonato, havia sete eventos nos Estados Unidos dentro do Ranking Mundial para golfistas adaptados. Hoje, são 30. Está crescendo aos trancos e barrancos e continuará porque há muita inspiração por trás disso.”

Bodenhamer disse que a USGA, que está se esforçando para incluir o golfe adaptado nos Jogos Paralímpicos, buscou a contribuição da comunidade do golfe adaptado no início do processo de planejamento de seu primeiro campeonato nacional e logo descobriu que os competidores tinham questões que os dirigentes da USGA nunca haviam considerado.

“Um dos primeiros conselhos que recebemos foi de um cavalheiro, que disse: ‘Bem, você vai jantar com os jogadores?'”

“Dissemos: ‘Achamos que sim'”.

“Ele disse: ‘Bem, então você vai servir bife?'”

“Nós dissemos: ‘Provavelmente, geralmente fazemos isso.'”

“Bem, é melhor você dar uma segunda opção.”

“Nós dissemos ‘Por quê?’

“Ele disse: ‘Bem, se você tem um braço, é difícil cortar um bife'”.

O que talvez seja mais impressionante para observadores de primeira viagem sobre eventos como o Adaptive Open é o amplo espectro de pessoas com deficiência, que não apenas se destacam no golfe, mas também jogam perfeitamente umas com as outras.

Um evento de qualificação em abril para o US Adaptive Open, realizado em Haworth, Nova Jersey, incluiu jogadores como Cassie Sengul, de 18 anos, que luta contra a paralisia cerebral desde o nascimento e era a única mulher em campo, junto com Paul McCormack, um Comandante aposentado do Departamento de Polícia de Nova York, que perdeu a visão devido à exposição a produtos químicos durante os esforços de resgate no marco zero após o 11 de setembro.

Stephen McDonald busca se qualificar para o 2024 US Adaptive Open. Mike Bollacke/ESPN

Stephen McDonald, 32, um veterano do Exército que perdeu a perna em uma explosão durante uma missão no Afeganistão em 2012, tentou se qualificar junto com Brandon Canesi, 32, o golfista mais bem classificado dos EUA na categoria de deficiência de braço duplo. Canesi, que atende pelo apelido colorido de “Nubz”, nasceu sem mãos e ainda assim é capaz de enfiar um taco alongado sob a axila e rotineiramente lançar a bola por 230 jardas.

Depois, há John Nicholas, 59, um engenheiro de desenvolvimento de software de Fairfax, Virgínia. Aos 21, Nicholas ficou paralisado da cintura para baixo depois de cair de um muro. Ele dá créditos a Dennis Walters, que é amplamente reconhecido na comunidade do golfe adaptativo como um pioneiro do golfe sentado, por apresentá-lo ao jogo.

John Nicholas dá crédito a Dennis Walters por lhe devolver parte de sua antiga vida. Mike Bollacke/ESPN

“Para mim, é o esporte definitivo para inclusão”, disse Nicholas. “O golfe tem uma história de sistema de handicap. Jogadores de golfe com diferentes habilidades podem jogar uns contra os outros de forma justa. Isso salvou minha vida em muitos aspectos. Isso me deu a habilidade de não perder minha vida anterior.”

Para Walters, que inspirou Nicholas e muitas outras pessoas com deficiência a praticar golfe, o envolvimento da USGA no golfe adaptativo traz “credibilidade instantânea”. O que ele espera a seguir é mais exposição para o esporte. “Se você procurar a palavra diversidade, ela inclui todas as pessoas”, disse Walters. “Minha comunidade fica para trás em quase todos os casos. É isso que espero que possa resultar disso. Esta comunidade existe.”