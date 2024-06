US Open 2024: As grandes questões para a terceira rodada

PINEHURST, NC – O quinze vezes campeão principal Tiger Woods não estará presente no fim de semana no 124º Aberto dos Estados Unidos em Pinehurst nº 2 – e o golfista nº 1 do mundo, Scottie Scheffler, mal conseguiu.

O sueco Ludvig Åberg sobreviveu às condições rápidas e firmes e ao calor sufocante para assumir a liderança com 5 abaixo, o que é 1 tacada melhor que o capitão da LIV Golf League, Bryson DeChambeau, os belgas Thomas Detry e Patrick Cantlay indo para os 36 buracos finais.

O tetracampeão principal Rory McIlroy – tentando encerrar uma seca de quase 10 anos sem vencer nenhuma – está apenas 2 tacadas atrás, junto com Tony Finau e o francês Matthieu Pavon.

Woods, três vezes vencedor do Aberto dos Estados Unidos, perdeu o cut pela quarta vez nas últimas cinco partidas no evento. Scheffler parecia que também poderia voltar para casa mais cedo, até que o corte passou de 4 para 5 para mantê-lo por perto.

Aqui está o que assistir nos 36 buracos finais em Pinehurst No.

Em quem você mais confia no fim de semana?

Mark Schlabach: Eu poderia facilmente optar por McIlroy ou Åberg, que são provavelmente os jogadores mais talentosos entre os líderes, ou DeChambeau, que transborda confiança em seu equipamento e jogo.

Mas vou com Hideki Matsuyama, que busca vencer seu segundo campeonato importante depois de conquistar o primeiro no Masters de 2021. Ele venceu um campo de elite no Genesis Invitational em fevereiro e é mais do que capaz de fazer isso novamente.

Matsuyama tem um dos melhores jogos curtos do mundo – ele entrou na semana em primeiro lugar no torneio em tacadas ganhas: ao redor do green (0,761) e em sexto lugar em scrambling (68,4%).

Se as condições ficarem mais difíceis e o Pinehurst nº 2 ficar mais marrom e firme no fim de semana, confiarei no cara que sabe como subir e descer de qualquer lugar. Embora as tacadas de Matsuyama tenham sido inconsistentes no passado, ele acertou mais de 3 tacadas em campo nessa estatística no segundo round.

DeChambeau teve uma semana muito equilibrada com fortes exibições em seu jogo curto e está em posição privilegiada para vencer o Aberto dos Estados Unidos de 2024. (Foto de David Cannon/Getty Images)

Paulo Uggetti: Que tal o mais recente vencedor do US Open? Não faz muito tempo que DeChambeau provou ser o melhor jogador de golfe em um campo de 156 jogadores. Até agora, nesta semana, em um campo de golfe que a maioria das pessoas não imaginaria adequado para o desbocado DeChambeau, ele jogou com perfeição.

DeChambeau foi paciente e limitou seus erros. Ele não foi excessivamente agressivo e ainda assim usou seu comprimento a seu favor. Mesmo quando ele caralhou bogeys, ele foi capaz de se recuperar rapidamente com birdies.

E quando o momento exige algo diferente do golfe constante, DeChambeau respondeu. Em ambos os buracos finais, quinta e sexta-feira, DeChambeau pontuou suas rodadas com um birdie – um chip-in no dia 18 na primeira rodada e um dardo no buraco 9 para um birdie na segunda rodada.

Apesar de toda a sua conhecida reputação como bombardeiro, DeChambeau teve uma semana muito equilibrada, com fortes exibições em seu jogo curto (mais 0,88 tacadas ganhas em campo) e sua tacada, que ele chamou de ponto forte no início desta semana (mais 1,02 golpes ganhos). Tudo isso resulta em uma fórmula muito sustentável que deve resistir a tudo o que o fim de semana traz.

Quem precisa mais vencer o Aberto dos EUA?

Schlabach: Tem que ser McIlroy, que venceu em todo o mundo nos últimos 10 anos, mas não conquistou uma vitória importante no campeonato. Sua última vitória nos quatro grandes veio no PGA Championship no Valhalla Golf Club em Louisville, Kentucky, em 10 de agosto de 2014. Se ele erguer um troféu no domingo, isso encerraria sua seca de 3.598 dias sem ganhar um.

Rory fez o que tinha que fazer nos dois primeiros rounds – ele não explodiu, ficou perto e está na disputa novamente. Ele assumiu a liderança com 5 abaixo de 65 no primeiro round, depois deu um pequeno passo para trás com 2 acima de 72 no segundo. Ele começará o terceiro round 2 arremessos atrás de Åberg.

Se McIlroy erguer o troféu no domingo, isso encerrará sua seca de 3.598 dias sem vencer nenhum. (Foto de Andrew Redington/Getty Images)

O taco de McIlroy terá que esquentar novamente. No segundo round, ele liderou o campo em tacadas ganhas: fora do tee (2,20), mas perdeu quase 2 tacadas e meia nos greens. Isso tem que mudar.

Desde sua última vitória em um campeonato importante em Valhalla, McIlroy terminou entre os 10 primeiros em 20 vezes, o máximo que qualquer jogador durante esse período. Já passou da hora de ele terminar e vencer seu quinto major.

Uggetti: Depois de ver seu amigo Xander Schauffele finalmente chegar ao topo da montanha em um torneio importante no PGA Championship do mês passado, Cantlay é agora um dos melhores jogadores do mundo sem aquele título importante indescritível.

No papel, a carreira de Cantlay é tão estelar quanto pode ser sem uma especialização: oito vitórias na carreira, um título da FedEx Cup e mais de US$ 45 milhões em ganhos na carreira. Mas há um vazio definitivo em seu currículo onde teoricamente deveria estar um major. Cantlay desvaneceu-se repetidamente em campeonatos importantes e nunca terminou melhor do que empatar em 14º lugar no Aberto dos Estados Unidos.

Chegar ao topo neste Aberto dos Estados Unidos não só lhe daria essa vantagem, mas também seria especialmente satisfatório em um campo que não se parece com os tipos de configurações em que Cantlay normalmente prospera. uma festa de passarinhos. Em vez disso, tem sido uma tarefa árdua e se Cantlay conseguir sobreviver ao desafio, ele terá merecido cada pedacinho desse troféu.

Scheffler conseguirá voltar à disputa?

Schlabach: Mesmo um John Deere não dá partida de vez em quando. Ficamos tão acostumados com Scheffler tocando quase perfeitamente todas as semanas que é impressionante quando ele não está no mix. Scheffler, que venceu cinco de suas últimas oito partidas, incluindo sua segunda vitória no Masters, parecia mal nas duas primeiras rodadas. O jogador de golfe número 1 do mundo parecia frustrado nas caixas de tee e nos greens.

Scheffler acabou de passar pelo corte do Aberto dos Estados Unidos de 2024, perdendo 3,30 tacadas para o campo nos greens no segundo turno. (Foto de Gregory Shamus/Getty Images)

Scheffler foi errático no tee nos primeiros 36 buracos, encontrando 17 dos 28 fairways. Ele acertou 66,7% dos greens e ocupa o nono lugar em tacadas ganhas: abordagem (1,89) em dois rounds. Mas sua tacada foi novamente um problema – ele perdeu 3,30 tacadas para o campo nos greens no segundo round – e seu jogo curto também não tem sido bom. Ele jogou seu taco para o alto depois de perder uma tacada na sexta-feira.

Depois de registrar 4 a 74 na sexta-feira, Scheffler reduziu o número e começará a terceira rodada 10 tacadas atrás de Åberg. Isso é muito antigo. Como o vimos fazer no PGA Championship, talvez Scheffler consiga entrar no top 15 ou melhor.

Uggetti: Eu não vejo isso. Longe de mim duvidar do jogador número 1 do mundo, mas o próprio Scheffler admitiu isso após as oitavas de final de sexta-feira: ele não se preparou tão bem quanto poderia para este torneio importante e, bem, ele está cansado. Afinal, ele acabou de ter um filho e venceu mais um evento do PGA Tour.

“Definitivamente foi um aspecto de fadiga”, disse Scheffler. “Jogar golfe ruim não é divertido, mas gosto do aspecto desafiador disso… A imprevisibilidade das áreas nativas talvez tenha me afetado um pouco.”

Não tenho dúvidas de que Scheffler terminará entre os 10 primeiros, se não melhor. Mas vê-lo voltar à verdadeira disputa enquanto estava com 10 arremessos de volta no início do fim de semana parece um pouco rebuscado. Até para ele.

Quem foi a maior decepção nas duas primeiras rodadas?

Schlabach: Parecia que Justin Thomas havia virado a esquina empatando em oitavo lugar no PGA Championship, mas talvez isso tenha sido mais o produto dele jogando em um campo familiar em sua cidade natal, Louisville. Depois de perder o cut no Masters em abril, JT perdeu o cut em Pinehurst No. 2 – ele tinha 11 pontos após 36 buracos.

Foi a quinta vez em suas últimas sete partidas em majors que Thomas errou o cut. Thomas foi considerado um dorminhoco por alguns no Aberto dos Estados Unidos por causa de suas mãos mágicas nos greens. Mas ele não conseguiu acertar os greens – foi 155º em tacadas ganhas: aproximação (-2,77) – e continuou a lutar para dar tacadas. Ele foi 137º em tacadas ganhas: putting (-1,32) e precisou de 57 tacadas em duas rodadas.

Thomas já perdeu o cut em cinco das últimas sete partidas em majors. (Foto de Ross Kinnaird/Getty Images)

Uggetti: Acho que deveríamos ter esperado isso, mas depois de ver Viktor Hovland quase vencer o PGA Championship em Valhalla, eu esperava que ele fizesse uma jogada séria para disputar o US Open deste ano. Hovland está de volta com seu treinador de swing, Joe Mayo, que esteve no campo esta semana e parecia ter descoberto algo com seu swing que trouxe seu jogo de volta à vida.

Os 78 avos-de-final de quinta-feira, no entanto, provaram o contrário. Hovland acertou 2 abaixo na sexta-feira. Mas ainda não está claro se seu jogo está realmente de volta à forma para competir em majors ou se ele e Mayo precisam voltar à prancheta ou simplesmente continuar ajustando e ajustando o que precisa ser consertado. Digno de nota: Hovland perdeu quase duas tacadas em campo com seu jogo curto esta semana, uma parte de seu jogo que parecia ter melhorado.

Não faz muito tempo que Hovland foi considerado um dos melhores jogadores do mundo depois de vencer o Tour Championship. Agora, depois de suas duas últimas atuações importantes, Hovland está provavelmente em algum lugar no meio – não tão ruim quanto mostrou na quinta-feira, mas talvez não tão bom quanto parecia no PGA.

Hovland tem muito talento, a questão é se ele conseguirá aproveitá-lo para obter resultados condizentes com ele. Pinehurst pode ter sido um passo atrás, mas também poderia ter sido um revés necessário para fazer melhores progressos no futuro.

Alguém acima da média pode fazer um movimento?

Schlabach: O atual vencedor do Open Championship, Brian Harman, teve uma segunda rodada interessante. Depois de começar nos nove últimos, ele estava com 5 pontos depois de acertar um double-bogey no nº 12 e bogeys consecutivos nos nºs 14 e 15. Mas então ele pegou birdies nos nºs 18, 1 e 5 para volte para 2 depois de 36 buracos.

O jogo de ferro de Harman não tem sido bom nesta temporada, mas ele é bom nos greens e seu taco pode esquentar.

Harman entra no fim de semana do Aberto dos Estados Unidos de 2024 com uma pontuação de 2 a mais. (Foto de David Cannon/Getty Images)

Uggetti: Estou jogando toda a cautela ao vento e escolhendo Sergio Garcia aqui. Ele tem estado em forma ultimamente, mesmo no LIV? Não. Ele disputou algum campeonato importante recentemente? Também não – ele perdeu 10 cortes em majores nos últimos cinco anos.

No entanto, apesar de tudo isso, Garcia foi além e recusou-se a ficar orgulhoso demais para competir nas eliminatórias locais para continuar a disputar o Aberto dos Estados Unidos. Garcia já passou pelas eliminatórias do Aberto dos Estados Unidos por dois anos consecutivos e conseguiu. E este ano, ele aproveitou esse impulso e se colocou 1 abaixo do par e quatro tacadas atrás do líder no início do fim de semana.

Se Garcia consegue sustentar isso parece menos importante do que o fato de que ele ainda está tentando jogar bem nesses eventos, o que é mais do que pode ser dito de alguns de seus colegas membros do LIV. E mais: Garcia começou sua semana em Pinehurst fazendo 20 buracos sem bogey. A última vez que ele fez isso? O Masters de 2017, que ele venceu.