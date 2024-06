USF Tight End Teigan Martin morto aos 20 anos, morto em acidente de carro

Jogador de futebol da Universidade do Sul da Flórida Teigan Martin morreu tragicamente esta semana em um terrível acidente de carro em Minnesota, disseram autoridades. Ele tinha apenas 20 anos.

De acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Carver, Martin se envolveu em um acidente de veículo por volta das 5h da manhã de segunda-feira em uma estrada em Hollywood Township.