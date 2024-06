USWNT cai para 5º no último ranking da FIFA, o lugar mais baixo de todos os tempos

A seleção feminina dos Estados Unidos caiu para o quinto lugar no último ranking da FIFA, o ponto mais baixo desde que a FIFA começou a classificar as seleções femininas em 2003.

A queda é uma posição inferior à classificação de quarto lugar obtida em março.

Antes de 2024, as mulheres norte-americanas nunca haviam ficado abaixo do segundo lugar no ranking mundial, mas a equipe caiu três posições em seis meses – o maior movimento que o USWNT já viu no ranking enquanto a seleção se dirige para as Olimpíadas de Paris, em julho. .

Espanha, França e Inglaterra figuram entre os três primeiros, nessa ordem, com a Inglaterra, vice-campeã mundial feminina, caindo para terceiro. A Alemanha ultrapassou as mulheres norte-americanas no quarto lugar.

De 2003 a 2023, os EUA mantiveram uma posição forte nas duas primeiras posições e, entre 2008 e 2014 e novamente de 2017 a junho de 2023, a equipa manteve-se solidamente no primeiro lugar.

A seleção feminina dos Estados Unidos fará ajustes olímpicos contra México e Costa Rica em julho. Imagens Getty

Após a saída inesperada da Copa do Mundo de 2023, no entanto, as mulheres caíram para o terceiro lugar pela primeira vez em agosto de 2023. Elas conseguiram voltar ao segundo lugar em dezembro, mostrando sinais de uma recuperação potencial.

Desde dezembro de 2023, porém, os vencedores das Copas do Mundo de 2015 e 2019 continuaram a cair, ficando em quarto lugar em março de 2023 e agora em quinto lugar em junho.

Escolhas dos editores

A ex-técnica do Chelsea, Emma Hayes, que foi nomeada a nova técnica do time e fará sua estreia no torneio olímpico, disse que há muitos motivos para ter esperança.

“Se conseguirmos jogar no nosso melhor nível, então teremos uma chance de fazer as coisas”, disse Hayes no mês passado. “Mas temos trabalho a fazer. A realidade é que o jogo mundial está onde está e o resto do mundo não teme os EUA como antes, e isso é válido.”

O USWNT tem ajustes olímpicos em 13 de julho contra o México na Red Bull Arena em Harrison, Nova Jersey, e em 16 de julho contra a Costa Rica no Audi Field em Washington, DC. Eles venceram a Coreia do Sul em dois amistosos este mês. Na SheBelieves Cup em abril, o USWNT venceu o Japão por 2 a 1 e derrotou o Canadá nos pênaltis.

Canadá, Brasil e Coreia do Norte ficaram entre os 10 primeiros, o que forçou a Holanda a sair do top 10 pela primeira vez desde 2017.

A Alemanha venceu a Islândia e a Polónia nas eliminatórias para o Euro em abril.

A Alemanha está atualmente invicta no grupo A4, depois de vencer duas vezes Áustria, Islândia e Polónia.

Eles também se classificaram para a Euro 2025 já com dois jogos restantes, marcando 13 gols, atrás apenas da Espanha (15).