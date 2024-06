Vamos para o próximo: O que vem por aí para Robert Whittaker após uma rápida vitória por nocaute no UFC Arábia Saudita?

Robert Whittaker encerrou o show do UFC Arábia Saudita com um nocaute rápido e brutal sobre Ikram Aliskerov, e mandou uma mensagem para o topo do peso médio no processo. Embora “The Reaper” tenha sugerido querer ser o lutador reserva na luta pelo título Dricus du Plessis x Israel Adesanya no UFC 305, isso seria suficiente para torná-lo o vencedor ou ele precisará de outra luta?

Em uma edição totalmente nova do On To the Next One, Mike Heck e Alexander K. Lee do MMA Fighting discutem o que poderia ser o próximo passo de Whittaker após sua segunda vitória consecutiva. Além disso, futuros confrontos são discutidos para Alexander Volkov após sua vitória por decisão dominante sobre Sergei Pavlovich no co-evento principal, Shara Magomedov após seu nocaute no terceiro round sobre Antonio Trocoli, Volkan Oezdemir após seu desagradável nocaute sobre Johnny Walker e muito mais.

Versões apenas de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.