Varga da Hungria está ‘saudável’ após sofrer fraturas faciais

ESTUGARDA, Alemanha – O atacante húngaro Barnabás Varga está em condição estável no hospital depois de quebrar vários ossos do rosto em uma colisão aérea com o goleiro escocês Angus Gunn durante a vitória de domingo por 1 a 0 em Stuttgart.

O reserva húngaro Kevin Csoboth marcou o único gol aos 100 e último minuto de um jogo que teve um período de descontos tão longo, em grande parte devido ao tratamento prolongado de Varga em campo.

Gunn e Varga colidiram aos 68 minutos enquanto lutavam para cumprir a cobrança de falta de Dominik Szoboszlai. Varga pareceu sofrer uma reação ao confronto, o que levou seus companheiros a sinalizarem furiosamente por atendimento médico.

O capitão da Hungria e meio-campista do Liverpool, Szoboszlai, puxou a maca junto com a equipe médica que a carregava, enquanto muitos torcedores atrás do gol expressavam sua raiva pela lentidão com que ela foi levada em auxílio de Varga.

As autoridades então levantaram lençóis para proteger Varga da multidão enquanto ele era atendido por vários minutos antes de ser levado a um hospital próximo, onde seria submetido a uma operação.

O avançado húngaro Barnabás Varga foi retirado da maca após um longo atraso. MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images

A Federação Húngara de Futebol publicou no X: “O estado de Barnabás Varga é estável. O jogador da selecção húngara está actualmente num dos hospitais de Estugarda.”

A federação posteriormente postou uma atualização, afirmando que Varga quebrou “vários ossos” do rosto e também “sofreu uma concussão”. O comunicado acrescentava que ele passaria a noite num hospital de Estugarda.

Falando após o jogo, o técnico da Hungria, Marco Rossi, disse: “Não sei se ele sofreu uma colisão com o goleiro ou com um adversário porque foi uma situação confusa. É por isso que o VAR estava verificando se era pênalti ou não.

“O que ouvi dos jogadores é que Barney naquele momento não parecia consciente, então todos estavam muito preocupados com o estado dele e também preocupados com o fato dos médicos terem chegado um pouco atrasados, podemos dizer, mas provavelmente não chegaram. perceber que era uma situação perigosa.”

“Felizmente agora posso dizer que Barney não corre nenhum tipo de risco”, acrescentou Rossi. “Provavelmente ele será operado [on] nas próximas horas porque ele sofreu uma fratura aqui [points to face]. Mas ele está saudável. O mais importante é que ele esteja saudável.

“Claro, e com certeza se passarmos pela competição, ele não fará mais parte da equipe.”

Após a vitória de Csoboth, Szoboszlai trouxe a camisa de Varga para o campo para comemorar.

O melhor jogador da partida, Roland Sallai, que ajudou no gol decisivo, disse: “Naturalmente, foi um incidente terrível. Claro, estávamos lutando por ele nos 15 a 20 minutos restantes. Gostaríamos de ter vencido por ele, e estamos muito felizes por ter conseguido isso. Dedicamos isso a ele.”