Veja Alex Pereira nocautear Jiri Prochazka no UFC 303 de um ângulo absurdo do cage

A mais recente obra-prima de Alex Pereira é ainda mais brutal de perto.

Pereira continuou a aumentar seu crescente baú de elogios no sábado, quando nocauteou Jiri Prochazka pela segunda vez nos últimos sete meses no UFC 303. Embora possa ter havido debate sobre uma possível paralisação precoce na primeira vez no UFC 295, esse certamente não foi o caso na revanche, já que Pereira demoliu Prochazka com um chute na cabeça e socos subsequentes para defender com sucesso seu título de meio-pesado do UFC em apenas 13 segundos do segundo round.

Posteriormente, a ESPN, parceira de transmissão do UFC, divulgou o vídeo da violenta sequência de final da luta, que pode ser assistido abaixo.

Pereira (11-2) continua sendo apenas um dos nove lutadores na história do UFC a conquistar títulos em duas divisões, tendo também conquistado o cinturão dos médios com uma vitória sobre Israel Adesanya em 2022. No total, Pereira venceu oito de suas nove aparições no UFC, derrotando campeões atuais ou antigos em seis dessas disputas.

Após a luta, Pereira novamente falou sobre a possibilidade de subir para o peso pesado para ter a chance de se tornar o primeiro lutador na história do UFC a ganhar cinturões em três divisões diferentes.

O UFC 303 aconteceu no dia 29 de junho na T-Mobile Arena, em Las Vegas.

Os melhores momentos da luta Pereira vs. Prochazka 2 podem ser assistidos aqui.