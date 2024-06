Veja o boxeador atordoado do BKFC lutar acidentalmente com o árbitro após derrota por nocaute

O puro caos se desenrolou no BKFC 62 em Hollywood, Flórida, na noite de sexta-feira, quando um boxeador confuso atacou um árbitro após perder uma luta por nocaute em pé.

O boxeador Keith Richardson ficou atordoado após uma forte rajada de Alberto Blas, e logo ficou óbvio que Richardson estava tão abalado que perdeu completamente a noção da situação. Em frenesi pós-luta, Richardson começou a dar socos no árbitro Sam Burgos, atacando furiosamente o árbitro que se retirava.

Assista ao momento bizarro abaixo.

Felizmente para todos os envolvidos, não parece que Burgos tenha sido gravemente ferido pelo ataque não intencional de Richardson. Vários treinadores e funcionários podem ser vistos intervindo o mais rápido possível para acabar com o conflito.

Blas estava alheio à situação enquanto comemorava sua vitória por nocaute técnico no primeiro round com um backflip estiloso. A vitória fez de Blas o novo campeão peso galo do BKFC, título que Richardson defendia pela primeira vez desde que o conquistou em outubro de 2023.

Richardson perde pela primeira vez em cinco jogos pelo BKFC.