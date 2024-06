Veja o veterano do UFC James Vick ser destruído com um nocaute brutal no Karate Combat 47

James Vick não teve uma boa noite.

O ex-candidato ao título leve do UFC sofreu um nocaute brutal nas mãos do também veterano do UFC Rafael Alves na sexta-feira, no evento principal do Karate Combat 47.

Poucos minutos de luta, Alves engomou Vick com um terrível chute na cabeça que deixou o texano de 37 anos caído no tatame, totalmente inconsciente. Assista ao vídeo abaixo.

Vick agora está com 1-2 na categoria Karate Combat, tendo conseguido uma vitória sobre Gabriele Cera entre derrotas para Jorge Perez e Alves.

Um veterano de O Lutador Final 15Vick é mais lembrado pela corrida de 9-1 que deu início à sua carreira no UFC e o levou ao precipício da disputa pelo título dos leves. Ele se aposentou do MMA em 2021 após uma derrota para Andre Fialho na cena regional.

Alves também teve uma sequência de quatro lutas no UFC de 2021 a 23, finalizando Marc Diakiese no primeiro round, mas ficando aquém contra Damir Ismagulov, Drew Dober e Nurullo Aliev.

O nocaute marcante pontuou um evento selvagem que também viu o presidente do Karate Combat, Asim Zaidi, estrangular um cornerman de Will Esparza até deixá-lo inconsciente durante uma briga caótica.

O replay completo do evento pode ser assistido abaixo.