Venda de casa de US $ 65 milhões de Jennifer Lopez e Ben Affleck divide especialistas imobiliários

Ben Affleck dar Jennifer LopezA venda da megamansão está gerando debate no mercado imobiliário de luxo de Los Angeles… e o TMZ obteve informações de ambos os lados sobre se vale a pena o preço.

Como dissemos a você pela primeira vez… Ben e Jen estão tentando vender sua casa de US$ 60 milhões em Bev Hills por US$ 65 milhões – e embora alguns tenham zombado do preço pedido a portas fechadas… outros nos disseram que é na verdade um Número Goldie Locks … o que significa que está certo.

Benjamin Bacal – da Revel Real Estate, que representa clientes sofisticados em Los Angeles – nos diz que US$ 65 milhões são perfeitos para pedir… pois ele acha que se ajusta ao escopo/escala da casa. Ele nos diz… se é bom o suficiente para celebridades como Ben e Jen, então é bom o suficiente para qualquer um.

Outro grande agente imobiliário de Los Angeles – que também lida com uma clientela de primeira linha – confirma isso… com nossa fonte dizendo que não acha que o preço pedido seja irracional, especialmente porque é uma propriedade excepcionalmente grande em um terreno considerável. . Em outras palavras… eles podem obter o seu número.



nos estúdios TMZ

Na verdade… fomos informados de que este corretor tem um comprador interessado na casa – mas até agora nenhuma oferta foi feita… pelo menos não ainda. A questão é… alguém está de olho nisso!

No entanto, outro agente de Los Angeles que está profundamente envolvido no jogo das celebridades não está acreditando, literalmente. Eles nos dizem que estão céticos, dizendo que não há como aquela casa chegar a mais de US$ 40 milhões… o que é uma opinião bem diferente dos dois agentes anteriores, que estão alinhados.



12/06/24 TMZ. com

Ele nos explica que entre a perda que eles assumirão nas taxas dos corretores e o Imposto e Medida de Transferência de Propriedade Imobiliária da CA, eles perderão pelo menos US $ 6,5 milhões ali mesmo. É por isso que eles provavelmente se concentraram no número final – porque eles sabem que vão levar um golpe.

No que diz respeito a este último agente, eles não deveriam tê-lo listado por mais de US$ 50 milhões, especialmente se quiserem vendê-lo rapidamente em meio ao divórcio pendente. Lembrar… Josh Altman recentemente também repetiu esse sentimento – ele sugeriu que Ben e Jen provavelmente teria uma perda.



TMZ. com

Uma última coisa que este agente nos aponta é por que ele acha que US$ 65 milhões é alto – a casa já estava no mercado há muito tempo antes Ben/Jen agarrou … então pode ficar no mercado por mais de 2 a 3 anos se eles não conseguirem encontrar nenhum comprador. Até que seja oficialmente listado, não saberemos.