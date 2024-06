Verdugo dos Yanks ‘animado’ depois de esmagar o home run no retorno ao Fenway

BOSTON – Alex Verdugo teve um home run de duas corridas e quatro RBIs em seu retorno ao Fenway Park, e Luis Gil rebateu seis na vitória do New York Yankees, líder da MLB, sobre o Boston Red Sox por 8-1 na noite de sexta-feira.

Verdugo passou quatro temporadas no Red Sox antes de ser negociado com Nova York em dezembro, em um raro acordo entre os rivais da divisão AL East.

“Vir aqui, fazer o que fizemos como equipe e obviamente o golpe que dei no primeiro para nos dar a liderança, foi um grande momento”, disse Verdugo. “Foi um grande alívio para mim e também muita expectativa por esse confronto.

“Foi pura adrenalina, simplesmente animado. Não esperava realmente rebater no primeiro arremesso e colocá-lo fora do campo e nos dar a vantagem inicial de 2 a 0 foi grande. Dei a volta primeiro e, quando bati em segundo, vi meu banco enlouquecendo, então meio que o perdi de novo.”

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Verdugo acertou o primeiro arremesso que viu do destro Brayan Bello do Boston para o centro do campo para seu nono home run da temporada, marcando Juan Soto, que fez uma dobradinha. O defensor direito de 28 anos adicionou um RBI duplo na quinta entrada e uma pontuação única na nona.

“Isso é realmente impressionante”, disse o técnico do Yankees, Aaron Boone. “Já estive lá, onde você volta e joga, e pela minha experiência é estranho, é difícil normalizar as coisas. Ele estava muito calmo antes do jogo. saiu direto e deu um soco no primeiro arremesso e não parou com um desempenho bastante impressionante, sabendo que isso significava muito para ele.

Os 4 RBIs de Verdugo são os mais empatados por qualquer jogador em um jogo contra o Boston nesta temporada, de acordo com ESPN Stats & Information.

Gil (9-1) trabalhou cinco entradas, desistindo de uma corrida em quatro rebatidas com quatro caminhadas. O destro de 26 anos lançou 104 arremessos, o recorde da temporada. Em suas últimas nove partidas, Gil está 8-0 com um ERA de 1,14, desistindo de sete corridas conquistadas em 55 ⅓ entradas.

Os Yankees (50-22) conseguiram uma corrida no quarto lugar, quando Giancarlo Stanton iniciou com uma única e Anthony Rizzo caminhou. Depois que Gleyber Torres fez uma jogada dupla, parecia que Bello saiu do inning com uma bola de chão de Oswaldo Cabrera para o primeiro base Dominic Smith. Mas o erro de Bello ao tentar cobrir primeiro permitiu que Stanton marcasse.

Os Yankees somaram duas corridas no quinto, quando Anthony Volpe marcou para abrir o inning. Aaron Judge seguiu com uma caminhada única. A dobradinha de Verdugo marcou Volpe e mandou Judge para o terceiro. Depois que Giancarlo Stanton foi eliminado, a partida de Bello terminou. Ele foi substituído pelo canhoto Cam Booser, que cedeu uma única pontuação para Rizzo.

No nono, o rebatedor nº 9 do Yankees, Jose Trevino, acertou um home run solo contra o destro Chase Anderson, seu sétimo na temporada. Com duas eliminações, Soto caminhou e marcou em dobro do Juiz. Verdugo seguiu com um single que marcou Juiz.

Os apaziguadores nova-iorquinos Tommy Kahnle, Caleb Ferguson, Victor González e Michael Tonkin combinaram-se para lançar quatro entradas sem gols com oito eliminações. Ferguson eliminou todos os quatro rebatedores que enfrentou.

Informações da Associated Press foram usadas neste relatório.